PlayCon: The Road to the Rift идва в AUBG на 15 ноември

Gaming, технологии, създатели на съдържание и League of Legends се срещат в новия формат на The Hub

На 15 ноември 2026 г. спортната зала в студентския център ABF на Американския университет в България ще се превърне в място за gaming общността на AUBG. PlayCon: The Road to the Rift е новото събитие на The Hub, което събира в един ден разговори с хора от индустрията, среща с gaming културата и отборен League of Legends турнир.

The Hub: 20 години студентски идеи, технологии и инициативи

The Hub е клубът по технологии и иновации към American University in Bulgaria. Вече 20 години той събира студенти, които искат да превръщат идеи в реални проекти, да работят в екип и да срещат университетската общност с хора от технологичния и бизнес сектор. Клубът се развива изцяло с активното участие на студенти и дава пространство те да поемат реални роли в организацията, комуникацията, партньорствата и създаването на нови формати.

Сред най-разпознаваемите инициативи на The Hub е HackAUBG, ежегодният хакатон, който клубът развива вече над десет години. Наред с него The Hub организира конференции и събития като C-Suite Innovation, чрез които студенти се срещат с професионалисти, предприемачи и компании. PlayCon е следващата стъпка в тази посока, този път с фокус върху една от най-динамичните сфери на дигиталната култура: видеоигрите.

Какво стои зад една видеоигра?

Снимка: The Hub, American University in Bulgaria

PlayCon започва с дискусионна част, посветена на хората и процесите зад игрите. Как една идея се превръща във виртуален свят? Как се срещат програмиране, визуален дизайн, storytelling, community и бизнес? Как изглежда професионалният път в gaming средите и как се изгражда собствена аудитория? Това са част от темите, които гостите ще обсъдят със студентите.

Сред потвърдените участници е геймърът и създател на съдържание ShadowHex (Васил Калинчев), който ще се включи като гост-лектор в дискусионния панел. Целта на тази част от програмата е посетителите да видят gaming индустрията отвъд игрите и да чуят личен опит от хора, които работят и създават съдържание в тази среда.

От дискусията към Rift-а

След панела започва състезателната част: League of Legends турнир с осем отбора по петима играчи. Турнирът ще продължи около три часа, в които участниците ще премерят умения, стратегия и отборна работа. Победителят ще бъде определен в рамките на събитието, а освен награди за шампионския отбор ще има и индивидуално отличие за MVP.

PlayCon не е само за състезателите. Посетителите ще могат да подкрепят своите фаворити, да проследят мачовете и да се включат в допълнителни активности, предизвикателства и giveaway инициативи с награди. Така форматът комбинира конференция, турнир и социално преживяване за хора с общ интерес към gaming културата.

Станете част от PlayCon: The Road to the Rift!

Независимо дали искате да се включите с отбор, да подкрепите приятели, да срещнете хора от gaming средите или просто да прекарате ден сред хора със сходни интереси, PlayCon е отвореното пространство на The Hub за това. Последвайте The Hub в Instagram и Facebook, за да не пропуснете новини за програмата, гостите, участниците и всичко важно около събитието.

15 ноември 2026 г. | Начало: 10:00 ч., Спортна зала, студентски център ABF, AUBG, Благоевград

Повече информация и регистрация: https://thehub-aubg.com/tournament

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