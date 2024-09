Земята съвсем скоро ще си има втора Луна

Планетата Земя съвсем скоро ще си има нова "мини Луна", но тя няма да се задържи дълго около нас. Новооткрит астероид, кръстен 2024 PT5, временно ще бъде прихванат от гравитацията на Земята. Това ще се случи на 29 септември и ще продължи до 25 ноември, а според астрономите космическият камък ще се върне в хелиоцентрична орбита бързо.

Earth will have a second "moon" for two months



The asteroid 2024 PT5 will be captured by Earth's gravity and orbit the planet from September 29 to November 25. pic.twitter.com/6tewweAnIS