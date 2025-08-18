Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 15:18 часа 0 коментара
Антония Петрова разкри пола на третото си дете (ВИДЕО)

След като в началото на август Антония Петрова-Батинкова оповести, че е бременна с третото си дете, преди броени часове тя разкри, че този път ще си има момиченце. 41-годишната носителка на титлата "Мис България" 2009 сподели в социалните мрежи няколко снимки и видео от разкриването на пола на бебето ѝ.

Антония, която е омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков от 2018, не може да скрие радостта си, че двамата ѝ сина, Ивайло - младши и Благовест, ще си имат сестричка. 

"Да бъдеш жена значи да пишеш своята история. Моята вече има нова глава – и тя започва с това разкритие! Очакваме момиченце"

Преди време тя също така написа в социалните мрежи:

"Любовта не се дели – тя се умножава. И ние сме живото доказателство за това. 🫶🏻 Всеки ден с Ивайло и децата е подарък. А сега, докато чакаме новото попълнение в нашата мини-империя, всичко е още по-светло, по-специално, по-пълно. Не броим седмици. Броим усмивки. Не правим планове – правим място в сърцата си. Скоро ще се държим за още една ръчичка. Скоро ще станем петима. И това е най-хубавото ни „скоро“ досега", категорична е Петрова в социалните мрежи."

