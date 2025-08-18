Чуждите инвестиции у нас намаляват, отчете БНБ

Нетният поток на преките чужди инвестиции в страната за периода януари - юни 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 848 млн. евро. Това показват предварителните данни на българската народна банка (БНБ). Той е с 0,8 процента от прогнозния БВП, по-малко с 31,4 млн. евро (3,6 процента) спрямо този за същия период на миналата година (положителен поток от 879,4 млн. евро, 0,8 процента от БВП).

Само за юни потокът е отрицателен в размер на 359,6 млн. евро, при отрицателен поток от 69,3 млн. евро за юни 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - юни възлиза на 244,3 млн. евро (0,2 процента от БВП), при 541,6 млн. евро (0,5 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

През юни нетният поток е положителен и е 70,2 млн. евро, при положителна стойност от 93,3 млн. евро за юни миналата година.

Търговски баланс

Търговският баланс на страната ни за юни е отрицателен в размер на 422 млн. евро при дефицит от 203,5 млн. евро за юни 2024 г., съобщават още от БНБ.

За периода януари - юни 2025 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 3,8354 млрд. евро (3,4 процента от БВП) при дефицит от 2,1207 млрд. евро (2 процента от БВП) за същия период на миналата година.

Износът на стоки е 3,577 млрд. евро за юни, като намалява със 78,6 млн. евро (2,2 процента) в сравнение с този за юни 2024 г. (3,6556 млрд. евро). За първото шестмесечие на годината износът е 20,2172 млрд. евро (18 процента от БВП), като намалява с 841,6 млн. евро (4 процента) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (21,0588 млрд. евро, 20,3 процента от БВП).

Вносът на стоки за юни е 3,999 млрд. евро, като нараства със 139,9 млн. евро (3,6 процента) спрямо юни 2024 г. (3,8591 млрд. евро). За януари - юни вносът е 24,0526 млрд. евро (21,4 процента от БВП), като се увеличава с 873 млн. евро (3,8 процента) спрямо същия период на миналата година. (23,1795 млрд. евро, 22,3 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 954,6 млн. евро при положително салдо от 795,1 млн. евро за юни 2024 г. За януари - юни салдото е положително в размер на 3,6249 млрд. евро (3,2 процента от БВП) при положително салдо от 3,3606 млрд. евро (3,2 процента от БВП) за януари - юни 2024 г.

Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 194,3 млн. евро при излишък от 125,4 млн. евро за юни 2024 г. За януари - юни текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 1,9862 млрд. евро (1,8 процента от прогнозния БВП) при отрицателно салдо от 41,9 млн. евро (0,04 процента от БВП) за първото шествесечие на 2024 г.

Капиталовата сметка е отрицателна и е 13,8 млн. евро при излишък от 51,3 млн. евро за юни 2024 г. За януари - юни капиталовата сметка е положителна в размер на 435,4 млн. евро (0,4 процента от БВП), при излишък от 960 млн. евро (0,9 процента от БВП) за януари - юни 2024 г.

Финансовата сметка за юни е отрицателна в размер на 684,4 млн. евро при положителна стойност от 83 млн. евро за юни 2024 г. За януари - юни финансовата сметка е отрицателна - 2,4371 млрд. евро (2,2 процента от БВП), при отрицателна стойност от 474,9 млн. евро (0,5 процента от БВП) за същия период на 2024 г.