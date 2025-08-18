Откровена: Емоционалната равносметка на Деси Стоянова (СНИМКИ)

Малко преди да отбележи своя 50-ти юбилей, обичаната Деси Стоянова, която дълго време бе сред основните лица на bTV като водеща на "Преди обед", направи откровена и много лична равносметка за изминалите години. Чрез емоционално послание в оциалните мрежи тя сподели пред своите последователи неразкрити досега подробности за себе си и личния си живот, за уроците и наученото до този момент.

"Годишнините, особено кръглите (а на мен ми предстои такава), са повод за малко повече замисляне. Докато се реех в мислите си стигнах до въпрос, който съм задавала по подобни поводи на други. Ако хипотетично имаше възможност, какво би имало смисъл да кажа на по-младото си "аз"? (не че щеше да ме послуша, но…)", пише Стоянова в Instagram профила си, като добави изключително подходяща снимка. Деси публикува летен кадър, на който позира, седнала на скала в морето, а погледът ѝ издава дълбок размисъл.

Един от най-важните уроци, които е научила досега, е това да бъде по-уверена в собствените си качества и възможности.

"Да вярвам малко повече в себе си (без грам самозабравяне, разбира се).

В годините не съм си вярвала достатъчно. Оставяла съм хора, които съм приемала за авторитети и за които съм смятала, че знаят по-добре, да ме потискат. Понякога тази токсичност е била облечена в кадифената ръкавица на привидна добронамереност и дълго не съм успявала да осъзная какво реално ми се случва. Съответно неуморно съм търсела проблема в себе си – аз какво не съм направила, къде аз бъркам и пр. От дистанцията на времето си давам сметка, че това е било грешка. Много е важно човек да има реална представа кой е, колко струва и какво може."

За перфекционизма

В следващ пост Деси обръща внимание на перфекционизма и по-точно на "здравословния перфекционизъм". "Но трябва да можеш да спираш и да си кажеш "браво", когато си се справил, да не подценяваш постигнатото само защото не всичко е било идеално и примерно медалът не е златен, а сребърен."

Деси Стоянова уточни, че третия важен урок, който е научила, ще сподели скоро в трети, отделен пост.