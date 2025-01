Чиста енергия: United Group инвестира 120 милиона евро в зелени централи у нас

Три слънчеви електроцентрали и един вятърен парк с изключителна производителност. Тези мащабни източници на възобновяема енергия ще заработят с пълна мощност до 2027-а година в България. Зелената инвестиция е на United Group - водещата телекомуникационна компания в Югоизточна Европа, която е собственик на Vivacom. А енергийните прогнози и ползи в опазването на околната среда са забележителни.

Компанията влага 120 милиона евро в изграждането на инсталациите. Те ще покрият 160 % от енергийните нужди за бизнеса й у нас и 65 % от общото електропотребление на Групата. С други думи - генерираната енергия ще е достатъчна не само, за да захрани изцяло нуждите за бизнеса на United Group в България, но и ще създаде мощности, с които да поддържа повече от половината операции на Групата в осем страни в цяла Югоизточна Европа. Крайната цел на компанията е постигане на въглеродна неутралност в рамките на цялостната си верига на стойността до 2040 г., подчерта главният изпълнителен директор на United Group Виктория Боклаг.

Слънце и вятър: Четирите парка на United Group

Първата соларна централа на United Group вече заработи през септември 2024 г. край Могила. Другите два соларни парка ще са разположени край селата Бараково и Грамада. А строителството на вятърния парк ще започне през май, край Кремена, в Североизточна България. Там се очаква да бъдат поставени 15 турбини с височина от 125 метра. Заедно проектите ще имат обща инсталирана мощност 124 MW и годишно производство от 310 000 MWh. За да имаме ясна представа за мощността на подобен енергиен ресурс, то той е сравним със захранването на над 60 000 домакинства всяка година.

Централите имат всички необходими разрешения за строителство и се изграждат само на земи за индустриални нужди, които са собственост на “Юнайтед груп“. Те ще бъдат оборудвани с батерии за съхранение на произведената електроенергия в пиковите часове. Kомпанията ще изгради и възлови подстанции в полза на държавния "Електроенергиен системен оператор".

Тези нови ВЕИ-мощностите ще бъдат изключително щадящи за околната среда - произвеждането на чиста енергия всяка година ще елиминира приблизително 120 000 тона емисии въглероден диоксид от електроенергийната мрежа в България.

"Обичаме да правим бизнес в България"

Причините United Group да избере България за своя "енергийна централа" са повече от основателни. Първо, тук се извършва най-големият дял операции - 1/3 от бизнеса на компанията е базиран в страната. Второ, бизнес климатът е благоприятен и не създава затруднения при разгръщането на чистите енергийни инвестиции. И трето, кадрите тук са високообразовани и изключително мотивирани. "Обичаме да правим бизнес в България", изтъкна Виктория Боклаг.

"Горд съм и щастлив, че United Group избра България, за да направи първата си инвестиция в производство на чиста енергия. Надявам се, че тази инвестиция ще вдъхнови и други български бизнеси да предприемат подобни стъпки, за да можем по-бързо да постигнем целите си за производство на чиста енергия. Нека заедно да оставим една по-чиста планета на нашите деца", допълни Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom.

Николай Андреев, главният изпълнителен директор на Vivacom, се надява и други бизнеси да последват примера за производство на чиста енергия

Парижката сделка и бъдещето на ВЕИ

Доколко излизането на САЩ от Парижкото споразумение за климата ще повлияе на бъдещите инвестиции във възобновяема енергия? "Има една съществена разлика между САЩ и ЕС. И тя е, че в Европа не можем да разчитаме на собствени изкопаеми горива толкова, колкото могат зад Океана. Съответно сме в различна ситуация - за нас е просто неизбежно да развиваме добива на зелената енергия", коментира Желко Батистич, вицепрезидент "Технологии" на United Group. Виктория Боклаг допълни, че дори и да се поставя под въпрос индустриалният ефект върху глобалния климат, безспорният факт, е че всеки бизнес, който реши да покрие нуждите си от енергия от ВЕИ, гарантира устойчивост както за себе си, така и за природата.

Желко Батистич, вицепрезидент "Технологии" на United Group, обясни, че Европа и САЩ се намират в различна ситуация по отношение на енергийните ресурси





Заветът на Робърт Суон: Грижата за климата е наша

Обещаващата инвестиция в зелена енергия имаше един специален посланик. Гост на събитието на United Group бе Робърт Суон - единственият човек, забил знамето на Северния и Южния полюс, пътувайки пеша и без чужда помощ. Суон разказа за приключенията си сред ледовете, за красивото безмълвие на замръзналото царство, за изпитанията, през които е преминал по време на изтощителните си експедиции.

Робърт Суон разказа за вълнуващите си експедициите на Северния и Южния полюс

Едновременно с това обаче авантюристът е станал свидетел на екологичните щети, които вижда на полюсите си по време на пътешествията си. Той показа и кадри на топящите се маси от ледове, на които ясно личат последствията от разтапянето на полярните шапки заради глобалното затопляне.

"Най-голямата заплаха е мисленето, че това е нечий друг проблем. И че някой друг ще спаси планетата вместо нас", каза Робърт Суон. Според него проблемът може да се реши само с обединени усилия: на правителствата, компаниите и отделните хора.