10 задържани при акция в Пловдив, отведоха за разпит декан от Медицинския университет

Поне 10 души, сред които и лекари, са задържани след мащабна акция на икономическата полиция, прокуратурата и здравната каса в най-голямата болница в България - УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Всички те са отведени за разпит.

Униформените влязоха в две клиники - по ревматология и нефрология. Часове наред продължава претърсването и изземването на документи от кабинетите.

Малко преди 8 ч. властите са влезли в първа база на болницата. "Завардили са клиниката по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва документация", разказва Нова тв. Според репортажа са връщани пациенти, които е трябвало да постъпят днес в клиниката.

Разследват се финансови престъпления, свързани с източване на НЗОК, включително фиктивни хоспитализации. Все още няма официална информация нито от МВР и прокуратурата, нито от болницата.