Войната в Украйна:

18-годишен се удави на Българското Черноморие

01 септември 2025, 10:53 часа 465 прочитания 0 коментара
18-годишен се удави на Българското Черноморие

18-годишен се удави на Българското Черноморие и по-конкретно в района на Южния плаж в Китен, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в събота около 11.30 ч. Установено е, че момчето е от Ивайловград. Тялото му е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, се казва още в полицеяския доклад.

Инцидентите по морето

Фаталните инциденти по Българското Черноморие в периода от 1 юни до 8 август бяха 15 по неофициални данни. Като цяло те намаляваха в сравнение с миналата година, но от средата на август насам обаче рязко зачестиха.

Преди около седмица в морето се удавиха две жени. Първият инцидент бил на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, където в морето се удавила 56-годишна жена от София.  Вторият инцидент бил с 72-годишна финландска гражданка.

Предходния ден трима души се удавиха по Българското Черноморие на територията на област Бургас, като като първият е регистриран в Созопол, вторият в Приморско, а третият край Царево. ОЩЕ: Трима се удавиха на Българското Черноморие

През август се удави руският театрален режисьор Юрий Бутусов, а по-късно и рускиня. По-рано същия месец 18-годишно момче бе завлечено от силното течение в морето край Приморско и изчезна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През юли спасител на втория пост на Южния плаж в Несебър извади от морето мъртъв мъж, като мъжът бил обявен за издирване предния ден. Органите на реда успели само да открият велосипеда му, изоставен на плажа в Равда.

Само дни преди това 44-годишен мъж почина при инцидент на неохраняем плаж в района на "Ченгене скеле", известен като плаж "Спирка Моряк". Преди да се стигне до фаталния край мъжът употребил голямо количество алкохол и влязъл в морето. Въпреки оказаните му реанимационни дейности, изкуствено дишане и сърдечен масаж - мъжът починал.  ОЩЕ: Две жени се удавиха на Южното Черноморие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Удавяне Китен Българско Черноморие водно спасяване
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес