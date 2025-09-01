18-годишен се удави на Българското Черноморие и по-конкретно в района на Южния плаж в Китен, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в събота около 11.30 ч. Установено е, че момчето е от Ивайловград. Тялото му е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, се казва още в полицеяския доклад.

Инцидентите по морето

Фаталните инциденти по Българското Черноморие в периода от 1 юни до 8 август бяха 15 по неофициални данни. Като цяло те намаляваха в сравнение с миналата година, но от средата на август насам обаче рязко зачестиха.

Преди около седмица в морето се удавиха две жени. Първият инцидент бил на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, където в морето се удавила 56-годишна жена от София. Вторият инцидент бил с 72-годишна финландска гражданка.

Предходния ден трима души се удавиха по Българското Черноморие на територията на област Бургас, като като първият е регистриран в Созопол, вторият в Приморско, а третият край Царево. ОЩЕ: Трима се удавиха на Българското Черноморие

През август се удави руският театрален режисьор Юрий Бутусов, а по-късно и рускиня. По-рано същия месец 18-годишно момче бе завлечено от силното течение в морето край Приморско и изчезна.

През юли спасител на втория пост на Южния плаж в Несебър извади от морето мъртъв мъж, като мъжът бил обявен за издирване предния ден. Органите на реда успели само да открият велосипеда му, изоставен на плажа в Равда.

Само дни преди това 44-годишен мъж почина при инцидент на неохраняем плаж в района на "Ченгене скеле", известен като плаж "Спирка Моряк". Преди да се стигне до фаталния край мъжът употребил голямо количество алкохол и влязъл в морето. Въпреки оказаните му реанимационни дейности, изкуствено дишане и сърдечен масаж - мъжът починал. ОЩЕ: Две жени се удавиха на Южното Черноморие