Тръмп се извъртя за високите мита за Канада

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път даде пример за характера си - закани за изнудване и след това отстъпление с цел в крайна сметка да постигне изгодна за себе си (и уж САЩ) сделка в който и да е сектор. Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че засега ще спре по-високите мита за Канада - северната съседка на САЩ, чието ръководство американският президент постоянно напада, с уточнение, че иначе канадците били много добри хора.
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"Спрях митата от 50% срещу Канада, които трябваше да влязат в сила утре сутринта (бел. ред - полунощ българско време на 18-ти срещу 19-ти август), за период от три дни, въз основа на факта, че Канада и САЩ, при условие че документите бъдат финализирани, сключиха СДЕЛКА! Великият петролопровод Keystone XL (Кийстоун), отдавна убит от Поспаланкото Джо Байдън, може би ще бъде събуден от гроба! Благодаря ви за вниманието към този въпрос".
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 19, 2026
I have paused the 50% Tariffs against Canada, that were scheduled to kick in tomorrow morning for a three day period, based on the fact that Canada and the U.S.A., subject to the finalization of documents, have a DEAL!
The great Keystone XL Pipeline, long ago killed by… pic.twitter.com/KIRlqkp7FY
Часове по-рано Politico публикува информация, че Тръмп обмисля да спре митата, за да успее да сключи споразумение с Канада в последния момент. Предложеното споразумение би накарало Канада да облекчи ответните мерки и да направи отстъпки за млечните продукти, докато САЩ биха могли да намалят някои автомобилни мита.
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