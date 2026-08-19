Спорт:

Тръмп се извъртя за високите мита за Канада

19 август 2026, 5:52 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп се извъртя за високите мита за Канада

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път даде пример за характера си - закани за изнудване и след това отстъпление с цел в крайна сметка да постигне изгодна за себе си (и уж САЩ) сделка в който и да е сектор. Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че засега ще спре по-високите мита за Канада - северната съседка на САЩ, чието ръководство американският президент постоянно напада, с уточнение, че иначе канадците били много добри хора.

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"Спрях митата от 50% срещу Канада, които трябваше да влязат в сила утре сутринта (бел. ред - полунощ българско време на 18-ти срещу 19-ти август), за период от три дни, въз основа на факта, че Канада и САЩ, при условие че документите бъдат финализирани, сключиха СДЕЛКА! Великият петролопровод Keystone XL (Кийстоун), отдавна убит от Поспаланкото Джо Байдън, може би ще бъде събуден от гроба! Благодаря ви за вниманието към този въпрос".

Часове по-рано Politico публикува информация, че Тръмп обмисля да спре митата, за да успее да сключи споразумение с Канада в последния момент. Предложеното споразумение би накарало Канада да облекчи ответните мерки и да направи отстъпки за млечните продукти, докато САЩ биха могли да намалят някои автомобилни мита.

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Канада САЩ Кийстоун мита Тръмп
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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