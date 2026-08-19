Иран отрече обвиненията да е изстрелял ракети срещу ОАЕ

Иран отрече да е изстрелял ракети към Обединените арабски емирства, предаде Франс прес, като се позова на изявление на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи.Агенцията отбелязва, че изявлението идва в отговор на обвинението на Абу Даби, че Техеран е изстрелял две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. Още: Ирански ракети бяха насочени срещу ОАЕ: В Дубай търсят убежища (ВИДЕО)

Вредни обвинения

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Багаи „категорично отхвърля твърдението на ОАЕ, че Иран е изстрелял ракета към тази страна“, определяйки обвинението като вредно за регионалното доверие и за усилията в полза на сигурността.

Според изявлението на говорителя на иранското външно министерство „обвиненията“ на Обединените арабски емирства са „неоснователни“, съобщи Ройтерс.

Припомняме, че по първоначална информация ирански ракети са били насочени към морския трафик край бреговете на Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи "Ал Джазира". По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ е „засякло две балистични ракети, изстреляни от Иран към страната, като първата е паднала извън териториалните води, а втората – в техните предели“. Сега министерството публикува актуализация в платформата X, в която се посочва, че ракетите „са били насочени към морския трафик и са паднали в морето“.

„Министерството потвърждава готовността си да реагира на всякакви заплахи и решително да се противопостави на всеки опит за подкопаване на сигурността на страната или на корабоплаването в региона, като по този начин гарантира суверенитета, сигурността и стабилността на държавата и защитава нейните национални интереси и ресурси“, се казва в изявлението.

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