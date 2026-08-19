The Washington Post: Руснаците масово теглят парите си от банките, за да не им ги вземе Путин

Руснаците изтеглят пари от банки в брой в рекордни обеми на фона на зачестилите атаки с дронове от Украйна и нарастващите опасения, че Кремъл може да започне да конфискува депозити, за да осигури свежи пари да води безумната пълномащабна война на руския диктатор Владимир Путин в Украйна. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на данни на Руската централна банка и интервюта с руски банкови ръководители, бивши служители и икономисти, някои от които са говорили анонимно.

Според Централната банка на Русия, приблизително 286,4 милиарда рубли (3,4 милиарда долара) са били изтеглени от банковата система в Руската федерация през първите две седмици на август. През юли тази цифра е била 7,3 милиарда долара, а през юни - над 4,5 милиарда долара. От началото на годината обемът на изтеглените пари в брой от банковата система вече е надхвърлил 24,7 милиарда долара - толкова, колкото руснаците бяха изтеглили през първата година след пълномащабното нахлуване в Украйна.

През второто тримесечие на 2026 г. от руската банкова система са изтеглени над 9,4 милиарда долара, а дефицитът на федералния бюджет за януари-юли достигна 6,46 трилиона рубли (76,1 милиарда долара), значително надхвърляйки плана за цялата година.

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Криза поредна в Путинова Русия

Тарас Скворцов, заместник-председател на Управителния съвет и главен финансов директор на Сбербанк, заяви в интервю за Радио РБК, че отливът създава проблеми с ликвидността на банките. Той каза, че ако тенденцията продължи, ситуацията ще се влоши.

Бивш високопоставен руски финансов служител, който говори с The Washington Post при условие за анонимност, свърза ситуацията с нарастващата обществена тревожност и опасения за безопасността на парите им. "Дронове летят. Всичко гори. Напрежението се покачва. И може би хората започват да осъзнават, че парите в брой трябва да се държат в дюшеците, а не в банки, където може никога да не бъдат върнати", каза източникът пред вестника.

Бившият съветник на Руската централна банка Александра Прокопенко заяви пред американската медия, че отливът отразява намаляващото доверие в руската финансова система. "Всичко това произтича от опасения, че правителството ще направи нещо с банковата система, че може да национализира депозитите", отбеляза тя. Прокопенко смята национализацията на депозитите за малко вероятна, но не изключва ограничения върху тегленето на пари в брой.

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"Ако правителството има нужда от пари, Путин просто ще конфискува активите. Не го интересува. И мисля, че точно натам отиват нещата", цитира The Washington Post сътрудник на един от руските милиардери. Медията цитира и неназован московски бизнесмен и бивш финансов служител. Той каза, че един от ключовите канали за преместване на пари от Русия, на фона на засилените правителствени ограничения върху големи парични преводи в чужбина, е откриването на брокерски сметки в съседните Казахстан, Киргизстан и Армения.

Отливът вече се отразява на пазара на руския държавен дълг. Руското министерство на финансите беше принудено да отмени планираните търгове на държавни облигации миналия месец, тъй като банките нямат ликвидност, за да ги закупят. Крейг Кенеди, научен сътрудник в Центъра за руски и евразийски изследвания "Дейвис" към Харвардския университет, нарече ситуацията възможен признак за прекомерни военни разходи.

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