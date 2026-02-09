Непълнолетен заби колата на баща си в стълб

Непълнолетен се заби в електрически стълб с автомобила на баща си, съобщават от ОДМВР-Разград. Сигналът за катастрофата е подаден на тел.112 около 03.10 часа на 9 февруари. 17-годишен младеж взел колата на 44-годишния си родител и се блъснал в стълб на улица “Дончо Сумпаров“ в Разград. Пристигналите на местопроизшествието служители на реда тествали с дрегер неправоспособния водач. Уредът отчел 0,97 промила алкохол в издишания въздух. Тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта по Закона за движение по пътищата – за неправоспособност, за наличие на алкохол и за причиненото пътно-транспортно произшествие.

Карал тротинетка без каска

Допълнителна проверка в масивите на МВР показала, че тийнейджърът вече е санкциониран два пъти за управление на тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост.

На бащата е наложен ПАМ, акт за преотстъпване на превозно средство на неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.

Заради извършваните от непълнолетни противообществени деяния полицията проведе специализирана операция с акцент „Проверки в увеселителни и питейни заведения“.

В кръчми без придружители

Между 01.00 и 03.00 часа на 7 февруари са установени 4 непълнолетни лица без придружители. Съставени са два акта и 1 протокол за предупреждение.

По отношение на четвъртия непълнолетен е представена декларация. Проверени са и 17 автомобила, като за констатирани нарушения са съставени 2 глоби по фиш. Извършени са 7 проверки за алкохол и връчен един електронен фиш.

Полицейските проверки продължават, като ще обхванат места, където малолетни и непълнолетни се събират. Целта е да се пресекат извършвани от тях нарушения на обществения ред – увреждания, нощна тишина, хулигански прояви.

Припомняме, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

