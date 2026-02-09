Любопитно:

Непълнолетен заби колата на баща си в стълб

09 февруари 2026, 10:38 часа 348 прочитания 0 коментара
Непълнолетен заби колата на баща си в стълб

Непълнолетен се заби в електрически стълб с автомобила на баща си, съобщават от ОДМВР-Разград. Сигналът за катастрофата е подаден на тел.112 около 03.10 часа на 9 февруари. 17-годишен младеж взел колата на 44-годишния си родител и се блъснал в стълб на улица “Дончо Сумпаров“ в Разград. Пристигналите на местопроизшествието служители на реда тествали с дрегер неправоспособния водач. Уредът отчел 0,97 промила алкохол в издишания въздух. Тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта по Закона за движение по пътищата – за неправоспособност, за наличие на алкохол и за причиненото пътно-транспортно произшествие.

Карал тротинетка без каска

Допълнителна проверка в масивите на МВР показала, че тийнейджърът вече е санкциониран два пъти за управление на тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост.

Още: Безумие: Непълнолетен прелетя с над 200 км/ч по Цариградско, возил и приятели

На бащата е наложен ПАМ, акт за преотстъпване на превозно средство на неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.

Заради извършваните от непълнолетни противообществени деяния полицията проведе специализирана операция с акцент „Проверки в увеселителни и питейни заведения“.

В кръчми без придружители

Между 01.00 и 03.00 часа на 7 февруари са установени 4 непълнолетни лица без придружители. Съставени са два акта и 1 протокол за предупреждение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка iStock

Още: Непълнолетен с джип се вряза в религиозна процесия в Индия (ВИДЕО)

По отношение на четвъртия непълнолетен е представена декларация. Проверени са и 17 автомобила, като за констатирани нарушения са съставени 2 глоби по фиш. Извършени са 7 проверки за алкохол и връчен един електронен фиш.

Полицейските проверки продължават, като ще обхванат места, където малолетни и непълнолетни се събират. Целта е да се пресекат извършвани от тях нарушения на обществения ред – увреждания, нощна тишина, хулигански прояви.

Припомняме, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

Още: 15-годишен е задържан за кражба на кола в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
глоба катастрофа полиция непълнолетен шофьор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес