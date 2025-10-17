Войната в Украйна:

"Аз пия повече кафе с неговия адвокат, отколкото с Явор Нотев": Вещото лице поиска извинение от бащата на Сияна

"Искам да помоля нещо Николай Попов - да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини". Така вещото лице по делото "Сияна" Красимир Карапетков се обърна към бащата на загиналото в катастрофа дете – Николай Попов, който отправи упреци към експертизата и поиска отвод по делото. "Дори в доклада за дейността на Висшия адвокатски съвет Явор Нотев се хвали колко обучения е провел със своя колега – Красимир Керапетков - това е безумие. Ще поискам проверка по всички дела, по които те са се явявали на дела и присъди. Манипулират се експертизи. Ще поискаме отвод на вещо лице. Направили са експеримент с празен камион, а камионът в катастрофата е 2 тона, a това оказва влияние на катастрофата", заяви преди делото Николай Попов, бащата на загиналата Сияна.

В предаването "Лице в лице" по bTV вещото лице Красимир Карапетков отговори на упреците на почернения баща. "Според експертизата, която аз съм дал, виновен е шофьорът на камиона, а дядото на Сияна не е подведен под отговорност въз основа на моя анализ. Не разбирам каква е тази атака", заяви Карапетков. "Аз преподавам това от години - може ли да си помислите, че няма да отчета масата на превозното средство при един удар, като масата участва във всички важни елементи? Тук аз напълно оправдавам г-н Попов, че се бори, не му се сърдя", заяви вещото лице по делото "Сияна" Карапетков.

"Искам да кажа основните неща - експериментът не се прави, за да се пресъздаде ПТП-то, а да се измери сцеплението. Сцеплението се мери с вагончета, с ремаркета от по 100-150, даже 200 кг. С така наречено - пето колело. Никога не се прави експеримент с товар. Товарът е жив, може да не е добре укрепен и представяте ли си 35 т. ние да правим експеримент как спира аварийно върху една настилка, която ние не знаем каква е? Най-важното - аз товарът не съм го виждал. Ние отидохме на третия ден. Аз съм създал методиката за експеримент. Във всички учебници има методика. Във всички уравнения масата участва с коефиценти", заяви още експертът.

Той каза още, че никъде в експертизата няма данни за неравномерен товар. И добави, че впоследствие от АПИ са се появили от тол системата данни, които в делото го няма. "Не съм виждал неравномерния товар, не съм го отчел". От съдебното следствие трябва да поставят задача да се измери неравномерния товар и тогава ние да го вкараме в изчисленията, заяви Карапетков.

"Тази експериза е много сложна. Аз ви гарантирам, че това, което е в нея, няма кой да направи в страната. Много сложен е механизмът да се изготви - с ремаркета, с малки находки по асфалта, с хипотези за лоша настилка. Експертизата е базирана на фактите, на обективните данни и прокуратурата съди един човек - не дядото на Сияна, напротив само един. Няма обвинение за друг човек. Експертизата е в полза на пострадалите лица", заяви вещото лице.

За познанството му с Явор Нотев

Карапетков коментира и твърденията, че е близък с Явор Нотев. Той заяви, че е много по-близък със защитата на Сияна – Нацко Дойчев.  "Мислех много дали да дам отвод. Но аз съм се наел с това, защото това е моята съвест. Отговорите на въпросите само аз мога да ги кажа", заяви Карапетков.  

Вещото лице заяви, че няма проблем да се направи нова експертиза. Дядото на Сияна не е обвинен, не може да бъде подведен под отговорност. Скоростта му е техническа съобразена, няма нарушения. Не е могъл да предотврати ПТП, не разбира защо експертизата е атакувана.

Накрая Карапетков се обърна към бащата на Сияна - Николай Попов "Искам да го помоля нещо - да чуе това, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини". "Аз пия повече кафе с неговия адвокат, отколкото с Явор Нотев", заяви още вещото лице.

