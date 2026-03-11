Най-студените звезди в Галактиката може би са създадени от извънземни

През 1960 г. физикът Фрийман Дайсън описва идеята за „сфера“ – гигантска структура около звезда, която събира цялата ѝ енергия. Оттогава учените се надяват да открият такава структура, защото тя би била пряко доказателство за съществуването на напреднали извънземни цивилизации. Ново проучване на Амирнезам Амири от Университета на Арканзас казва на астрономите точно къде в космоса да търсят такива обекти и как всъщност изглеждат. Universetoday пише за това.

Звездите, зад чийто произход може да стоят извънземни

Според заключенията на учения, най-обещаващи за изграждане на техносигнатури са два вида звезди:

Червени джуджета. Това са най-разпространените звезди в нашата Галактика. Те живеят трилиони години, което дава на цивилизациите достатъчно време да постигнат големи успехи. Поради малкия размер на звездата, рояк от Дайсън може да бъде разположен само на 0,05–0,3 AU от повърхността, което спестява много материали.

Бели джуджета. „Мъртвите“ останки от слънцеподобни звезди са още по-компактни (около 1% от радиуса на Слънцето). Сфера около тях може да бъде изградена само на няколко милиона километра от повърхността. Това минимизира сложността на дизайна, осигурявайки стабилна енергия за милиарди години.

Астрономите класифицират звездите, използвайки диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел (HR), която отчита температурата и светимостта. Сферата на Дайсън обаче коренно променя правилата на играта:

Светлината се превръща в топлина. Тъй като сферата абсорбира почти цялата видима светлина на звездата, тя трябва да преизлъчи тази енергия като инфрачервено лъчение (топлина).

Преместване към „червената зона“. На HR диаграмата такава звезда е рязко изместена надясно - към ултраниски температури. Ако обикновено червено джудже има температура около 3000 K, тогава обект със сфера на Дайсън ще има само 50 K.

Аномална чистота. За разлика от естествените космически обекти, заобиколени от облаци прах (които дават специфични силикатни линии в спектъра), изкуствените радиаторни панели ще изглеждат „стерилно“ чисти за спектрографите.

Съвременните изчисления показват, че твърда, твърда сфера е физически невъзможна. Най-вероятно тя е „рояк“ от отделни елементи. В пролуките между тях бихме наблюдавали хаотични скокове на яркостта, които не могат да бъдат обяснени с естественото въртене на звездата.

На какъв етап е търсенето в момента?

Днес основната надежда на учените е космическият телескоп „Джеймс Уеб“, който е най-способен да види топлината (инфрачервената светлина), която тези гигантски структури би трябвало да излъчват. Но дори по-стари данни от телескопа WISE вече дават резултати.

През май 2024 г. проектът „Хефест“ изследва 5 милиона звезди и открива седем от най-интересните кандидати. По-късно една от тях се оказва грешка (там е открита черна дупка), но други обекти все още остават под въпрос. Новата работа на Амири дава ясни инструкции на астрономите: какво точно да търсят сред милиарди звезди, за да намерят най-накрая реална следа от извънземна цивилизация.

