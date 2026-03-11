Баражите за Мондиал'26 решават бъдещето на титуляр в ЦСКА

Баражите за класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото ще решат бъдещето на един от основните футболисти на ЦСКА. Става въпрос за 27-годишния централен защитник на „армейците“ Лумбард Делова. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, бранителят преговаря с българския гранд за нов договор като ще даде отговор дали ще го подпише, след като въпросните срещи се изиграят в края на март.

Косово все още има шанс да се класира на Световното

Лумбард Делова е част от националния отбор на Косово, който все още има шанс да се класира на Мондиал'26. На 26 март тимът се изправя в първи бараж срещу състава на Словакия. Ако Косово успее да победи, то на 31-ви отборът ще срещне победителя от двойката Турция – Румъния. Триумф и във втория бараж ще гарантира на страната място на Световното първенство.

Делова ще изчака, за да види дали ще играе на Мондиал'26

Делова има договор с ЦСКА до лятото на 2027-ма. В контракта му обаче е записана откупна клауза на стойност 950 хиляди евро. Сумата е сравнително малка за футболист с качествата на косовския национал и затова шефовете на „червените“ му предложиха ново споразумение с по-висока заплата, в което да няма записана откупна клауза.

На този етап Делова не бърза да го подписва, тъй като иска първо да види дали ще играе на Мондиал'26. Ако това се случи, то ниската откупна клауза е отличен начин да премине в по-силен отбор без от ЦСКА да му правят спънки. Ако пък Косово отпадне на баражите, то се очаква защитникът да парафира новото споразумение с „армейците“.

