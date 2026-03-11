НАСА изпрати 2,5 хил. медузи в Космоса, върнаха се много повече, но нещо се обърка

През 1990 г. НАСА изстреля близо 2500 млади медузи в Космоса, а около 60 000 се върнаха на Земята. Експериментът е имал за цел да разбере как микрогравитацията може да повлияе на хората, родени в космоса, съобщава MediaFax. Изследването е имало за цел прост, но важен въпрос: ако хората се бяха родили в космоса, как биха реагирали телата им на земната гравитация?

Ръст на лилавите медузи в Егейско море: Туристите са притеснени

Експериментът

Екип от изследователи, ръководен от Дороти Спангенберг, избира медузите по една конкретна причина. Въпреки че изглеждат много различно от хората, медузите имат система за усещане на гравитацията, подобна на човешката. Пипалата им помагат точно да определят ориентацията на тялото си – коя посока е нагоре и коя е надолу. Така НАСА изпраща близо 2500 медузите на борда на космическата совалка „Колумбия“.

Още: Нова ера в производството на ВЕИ: Първата летяща електростанция е факт (ВИДЕО)

Експериментът дал впечатляващи количествени резултати. Близо 2500 индивида се размножават и броят им нараства до приблизително 60 000 медузи. Те растели и се развивали нормално в условия на микрогравитация. Проблемите обаче започнали след завръщането им на Земята.

Връщането на Земята

Учените забелязали, че „космическите“ медузи плували необичайно. За разлика от контролната група, която останала на Земята, те проявили очевидни затруднения при движение. Изследователите открили аномалии в пулсиращите контракции на телата им и заключили, че животните изпитват силно замаяност. Медузите, отгледани в микрогравитация, не могли да се адаптират нормално към земните условия, тъй като системата им за възприятие на гравитацията се е развила необичайно.

Още: Интелигентност без граници: Домашна крава разтърси науката (ВИДЕО)

Хората, родени в космоса?

Констатациите на изследователите повдигат опасения за бъдещето на космическите пътувания. Ако медузите, отгледани в микрогравитация, не са в състояние да се адаптират към земната гравитация, тогава подобен проблем би могъл да възникне и при хора, родени в Космоса.

Въпросът, който НАСА постави през 1990 г., все още не е получил окончателен отговор. Експеримент с медузи обаче показа, че микрогравитацията значително влияе върху развитието на системата за равновесие.

Още: Колкото бучка захар: Откриха нов вид животно (СНИМКА)

Снимки: Pixabay