27 октомври 2025, 14:07 часа 192 прочитания 0 коментара
Бик уби стопанина си в Старозагорско

72-годишен мъж бил нападнат от отглеждан от него бик в старозагорското село Ракитница, вследствие на което починал, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора. Инцидентът станал в петък вечерта, като сигнал за случая подала съпругата на мъжа на следващия ден.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора. ОЩЕ: Не е корида: Полицаи спринтираха след бик в европейски град (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Стара Загора бик информация 2025
