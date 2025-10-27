Бик уби стопанина си в Старозагорско

72-годишен мъж бил нападнат от отглеждан от него бик в старозагорското село Ракитница, вследствие на което починал, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора. Инцидентът станал в петък вечерта, като сигнал за случая подала съпругата на мъжа на следващия ден.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.