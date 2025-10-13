Курорт в горски парк на морето: Куп любопитни документи изплуваха с историята за тайния свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Украинският бизнесмен Олег Невзоров беше посочен от "журналистката" Соня Колтуклиева, работеща за уж информационната агенция ПИК, като т.нар. "таен свидетел" по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Нови свидетелски показаниа от трима души, включително таен свидетел, не позволиха излизането на Коцев от ареста за пореден път. Името на украинския гражданин, оказва се, не е замесено случайно, показа справка на Actualno.com. Преди дни се появи версия, че тайният свидетел искал да инвестира в проект в Морската градина във Варна, но му били поискани пари, затова се обърнал към прокуратурата.

Самият Невзоров обаче отрече да е давал показания срещу Коцев: "Умишлената дезинформация се превърна от репутационна заплаха за корпорация КУБ в пряка заплаха за живота и сигурността на мен и моето семейство, предвид че една такава, макар и неправдивата информация, несъмнено би събудила у много хора ярост, помисли на ненавист и личностна омраза". С публикацията си във Facebook Невзоров даде сигнал, че вероятно ще съди Колтуклиева.

Къде е истината?

Остава неясно дали Невзоров е сътрудничил на прокуратурата - официално потвърждение няма. Преди дни разследващият сайт Bird.bg сподели твърдения, че е възможно той да е имал сериозна причина да го направи. Според Bird.bg, през юли т.г. Невзоров е получи забрана за срок от 10 години от ДАНС да влиза в България. Същата забрана получил и неговия сътрудник във фирма "Фират" ООД Джони Читадзе. Проверка на Actualno.com в Търговския регистър показа, че двамата действително са съдружници в тази фирма, а Читадзе е неин управител. Компанията се занимава с производство и търговия на едро и дребно на строителни материали, реекспорт, предоставя транспортни услуги, извършва и "покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба".

Защо Невзоров и Читадзе са влезли в полезрението на ДАНС? Bird твърди, че е заради пране на пари, но и заради информация за връзки с руските служби. Сайтът цитира и номера на заповедите, с която ДАНС налага забраната (3-1802 от 3 юли, 2025 г. за Невзоров, 3-1801 за Читадзе). И две седмици по-късно забраната за Невзоров пада (3-2006/17.07.2025). Всички заповеди са подписани от временно ръководещия ДАНС Деньо Денев, срещу който има сериозно политическо недоволство и напрежение.

Дейността на Невзоров в България

В своя публикация бившият заместник-министър на екологията Тома Белев също коментира Невзоров така: "Ако си строител, особено голям, няма как да не минат обектите ти през процедури по ОВОС или екологична оценка. Направих си труда да проверя и в двата регистъра всичките му фирми. Колкото и да е странно, но няма нито една процедура за преценка необходимостта от ОВОС или екологична оценка, за строителни проекти. Как се случва това може да обясни областният координатор на ДПС Ново начало, който е и дългогодишен директор на РИОСВ Варна. На сайта на РИОСВ се намират такива решения, но е странно, че са внесени в регистъра с грешно ЕИК. Още по-странно е, че планове, които по директива и закон задължително се подлагат на екологична оценка, в случая не се подлагат".

В споделени от Белев кадастрални карти има интересни детайли - издадено решение, че инвестиционен проект за курортно селище разположено на 117 декара гори в лесопарк Баба Алино на границата на Природен парк Златни пясъци не подлежи на екологична оценка. Белев публикува и буквално паспорт от становища от различни институции за Общия устройствен проект на Варна, защото има връзка с инвестиционния проект.

"Това не отговаря на разпоредбите на закона за опазване на околната среда и директивата за екологична оценка, която изисква на задължителна екологична оценка да се подлагат всички планове предвиждащи ваканционни селища и хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 10 дка", споделя Белев. Той твърди, че всъщност през 2011 г. в ОУП (Общия устройствен план) на Варна тогавашният екоминистър е одобрил съвсем различни параметри на проекта, видно от предоставените карти. "Забелязвам съществена разлика между оценяваното в процеса на екологична оценка и публикувания ОУП на страницата на общината. А в разрешеният ПУП на курортното селище попадат територии от зоната на горите със забрана за промяна на предназначението", пише още Белев. Само че в решението да няма екооценка изрично пише, че няма защитени територии.

Белев прилага и сателитни снимки, като твърди, че на тях се вижда, че инвестиционният проект е стартирал преди да има одобрен ПУП и екологична оценка. А в отговорите под публикацията му участие взема и депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов, който посочва, че от партията подали сигнали до прокуратурата, ДАНС, КПК и комисията за противодействие с корупцията в НС! Какъв сигнал е подаден - за незаконно строителство и изсичането на вековни гори. Как точно ДАНС, КПК и парламентарната антикорупционна комисия са с правомощия да се занимават с незаконно строителство и изсичане на гори е въпрос без отговор:

Освен в строителните дейности, Невзоров има участие в още бизнеси - според Търговския регистър излизат данни, че украинецът е управител/съдружник/участник в управлението в общо 18 фирми. В случая обаче самото му гражданство също е проблемно от гледна точка на пребиваването му в страната и с оглед гореспоменатите заповеди на ДАНС. Интересен факт - на 28 юли 2025 г., или около десет дни след втората заповед от ДАНС, за която твърди Bird.bg, Агенцията за бежанците кани Невзоров на интервю заради "постъпила нова информация" по производство за отнемане на временната му закрила в България.