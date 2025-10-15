Войната в Украйна:

Разпитаха още двама анонимни свидетели срещу Благомир Коцев. Инспектор с намек, че изходът е предрешен

Още двама анонимни свидетели са били разпитани по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, съобщи адвокатът му Ина Лулчева във Facebook снощи, 14 октомври. Тя разкри и озадачаващ детайл от комуникацията си с инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която през юли осъществи акция в общината на морската столица и в дома на Коцев - при нея градоначалникът бе задържан.

В петък "в ареста", ами съдебното задесание в четвъртък?

"Днес (вчера, бел. ред.) в 17.53 ч. ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото - в ареста, тъй като "нали Коцев е там".

И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", пита Лулчева в публикацията си.

В четвъртък, 16 октомври, от 10 ч. предстои апелативният съд в София отново да разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Няколко съдебни състава и на първа, и на втора инстанция отказваха да го освободят от следствения арест. Съдиите намират доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че той е участвал в престъпна група за корупционни престъпления. Според съда, ако е на свобода, кметът на Варна може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването. 

Двамата варненски общински съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов излязоха от следствения арест по рано през октомври, като апелативният съд в столицата реши те да останат под домашен арест. Двамата са обвиняеми заедно с Коцев за следните предполагаеми престъпления:

  • участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр. Варна от м. юли 2024 г. до 19.11.2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица;
  • през м. август 2024 г. в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

В основата на процеса са показанията на Пламенка Димитрова - бизнесдама от морската столица, която твърди, че е станала жертва на натиск и рекет от страна на Благомир Коцев. През 2024 г. тя кандидатства за поръчка „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене". Само че фирмата ѝ "Залива 47-СП" АД не успява да я спечели - договорът е възложен на "Корект груп кетъринг". Тя обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда, но резултатът не се променя.

Според ПП-ДБ и обществени организации като "Правосъдие за всеки", "БОЕЦ" и др. арестът на Коцев е политически.

От ПП-ДБ разгласиха, че председателят на КПК Антон Славчев е заплашил един от свидетелите срещу Коцев - бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който впоследствие оттегли показанията си, защото заяви, че са дадени под натиск от Антикорупционната комисия: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

Разследващата медия BIRD и т.нар. медия ПИК разгласиха и името на анонимен свидетел, заради чиито показания Коцев не бе пуснат от ареста при последния опит за освобождаване. Става въпрос за украинския гражданин и бизнесмен Олег Невзоров, който първо е получил забрана от ДАНС да влиза в страната и съответно - да инвестира, но бързо тази забрана е била отменена, гласи информацията на BIRD. Невзоров отрича да е давал показания по делото: Курорт в горски парк на морето: Куп любопитни документи изплуваха с историята за тайния свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

Съдийка от бившия спецсъд ще гледа мярката на Коцев на следващото заседание

Мярката за неотклонение на Благомир Коцев в четвъртък ще бъде разгледана от съдия Красимира Костова, която преди това е била част от вече закрития Специализиран наказателен съд. Тя е известна с участието си по делото „НАПлийкс“.

Беше и сред магистратите, разглеждали мярката на Явор Златанов от сагата "Осемте джуджета" през 2019 г. Златанов беше оставен в ареста с мотив, че обвинението срещу него е за тежко престъпление и затова той представлява обществена опасност. Съдиите обаче тогава признаха, че по делото няма достатъчно доказателства.

