Благомир Коцев се изправя пред съда

За днес (24 март) е насрочено разпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души. Първото заседание бе на 17 февруари, но делото бе отложено за 24 март по молба на един от адвокатите на подсъдимите, заради служебната му ангажираност на същата дата.

Ден по-рано стана ясно, че защитеният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев и бивш общински служител Биляна Якова се е оплакала в жалба до съдията - Светла Даскалова, че е следена от охраната, която сама поиска да ѝ бъде назначена. Това показва текстът на разпореждане до Областната дирекция на МВР във Варна, издадено от съда.

"Постъпила е молба от Б.Я.-А., свидетел, пише в разпореждането. Молителката изразява съмнения, че органите на МВР - Варна, извършват подмяна на съдебната воля, превръщайки "защитата" в инструмент за незаконно следене и шпионаж", пише в разпореждането на съдия Даскалова.