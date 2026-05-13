Властта на Радев поставя правосъдието под свой контрол: Известен адвокат със сериозно предупреждение

"В определен момент изпълнителната власт би могла да блокира работата на ВСС". Това заяви адвокат Людмил Рангелов, който определи готвената с новите промени в Закона за съдебната власт разпоредба правосъдният министър да може да обжалва решенията на ВСС и ако подаде жалба, докато тече процесът в съда, съответното решение да се спира. "Монтескьо би въздъхнал", уточни адвокат Рангелов пред bTV, визирайки принципа за разделение на властите - законодателна, изпълнителна и съдебна, от който следва, че всяка е независима във вземането на решения спрямо другите. Същевременно обаче този принцип, на който е основана демокрацията, предвижда всички власти да се контролират взаимно.

Когато имаш правна възможност, тя лесно се превръща в правна реалност - може всичко да се блокира, поясни адвокат Рангелов. Все пак той, заедно с адвокат Емил Георгиев, едно от лицата на инициативата "Правосъдие за всеки", казаха, че не може да се блокира избор на главен прокурор, на председатели на Върховния касационен и административен съд, защото има нужда от президентски указ за утвърждаването им т.е. няма как правосъдният министър, който и да е той, да обжалва президентски избор.

Същевременно, адвокат Георгиев предупреди, че при избори в системите на съда и прокуратурата за членове на съдийската и прокурорската колегия внимателно трябва да се помисли за секциите - къде колко души гласуват и каква е тежестта им във вота. Ако не се направи, ще може да се "случват" номера.

