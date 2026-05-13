Докато му проверявал водомера: Мъж удари инкасатор

Служители на Районното управление на полицията в Павликени задържаха жител на село Недан, нанесъл побой на длъжностно лице, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Вчера сутринта съдействие в полицейското управление е потърсил служител на ВиК. Той обяснил, че същата сутрин докато изпълнявал задълженията си по служба и проверявал водомерното устройство в жилище в село Недан, обитавано от 56-годишен известен на полицията и осъждан мъж, го ударил в областта на лицето.

След намесата на полицейските служители извършителят е задържан за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че на 4 ноември миналата година в павликенското село Дъскот 36-годишен мъж беше обвинен в причиняване на телесна повреда на длъжностно лице заради нанесени удари на кмета на населеното място.

