Спречкване, лютив спрей и евакуация в училище в Бургас

23 октомври 2025, 11:08 часа 390 прочитания 0 коментара
Конфликт между съученички в бургаското училище "Иван Вазов" доведе до пръскане с лютив спрей, което пък вкара в болница учителка и ученичка. Инцидентът станал тази сутрин и доведе до временна евакуация на учебното заведение, съобщиха от полицията. Сигналът е получен в Първо Районно управление - Бургас около 8:45 часа днес. По първоначални данни, пред тоалетните на третия етаж в учебното заведение е възникнало спречкване между две съученички от 12-ти клас. По време на конфликта едната от тях е извадила спрей, за да напръска опонентката си.

В опит да потуши конфликта се е намесила дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичетата. В този момент тя, както и друга ученичка, която се намирала наблизо, но не е участвала в спора, са били засегнати от лютивия спрей. Двете пострадали са незабавно откарани за преглед в УМБАЛ Бургас, съобщи БГНЕС.

Своевременно директорът на учебното заведение е разпоредил евакуация на учениците. Сградата е била бързо проветрена чрез отваряне на прозорците.

Учебните занятия са възстановени с нормален ритъм след приблизително едночасово прекъсване.

За инцидента е уведомена майката на 18-годишната ученичка, използвала спрея, която е пристигнала в училището. Към момента училищният психолог провежда беседа с ученичката и майка ѝ.

Работата по изясняване на случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.

Виолета Иванова
