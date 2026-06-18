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Управляващите стартираха избора на член на Антикорупционната комисия

18 юни 2026, 16:29 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващите стартираха избора на член на Антикорупционната комисия

Парламентът даде старт на процедурата по избор на свой представител в новата Комисия за противодействие на корупцията, след като прие правилата за издигане, представяне и изслушване на кандидатите. Решението беше подкрепено от 184 народни представители, а единствено депутатите от "ДПС-Ново начало" гласуваха против с 14 гласа.

След обсъждане в пленарната зала депутатите разшириха времето за номинации, като увеличиха срока от първоначално предвидените три на седем дни. Идеята беше внесена от председателя на парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията Димитър Балев от "Прогресивна България" и получи убедителна подкрепа от мнозинството. Още: Парламентът окончателно възроди Антикорупционната комисия

Промяната беше оценена положително и от опозицията. Велислав Величков от "Продължаваме промяната" определи по-дългия срок като правилно решение и предложи същото удължаване да важи и за периода, в който граждани и организации могат да изпращат становища и въпроси към кандидатите. Предложението беше прието, като срокът за обществено обсъждане също беше увеличен на седем дни.

Според одобрените правила кандидатите за член на КПК трябва да са юристи с магистърска степен, да имат най-малко десет години професионален стаж и да отговарят на високи изисквания за професионална и морална репутация. Допълнително условие е възрастта им да позволява изкарването на пълен петгодишен мандат преди достигане на 65-годишна възраст.

Процедурата е част от изпълнението на новия Закон за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, който влезе в сила на 5 юни. Новата комисия ще бъде съставена от представители на няколко институции, като по един член ще бъдат излъчени от Народното събрание, президента, Висшия адвокатски съвет и двете върховни съдилища. Още: Антикорупционната комисия катастрофира в дело срещу Васил Божков

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Съгласно закона ресорната парламентарна комисия разполага с едномесечен срок, за да проведе изслушванията на кандидатите, след което Народното събрание трябва да избере своя представител в новия антикорупционен орган.

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антикорупционна комисия Комисия за противодействие на корупцията КПК
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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