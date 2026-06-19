Целият ресурс на МВР на пътя в битката с джигитите и гонките

Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, който даде брифинг във връзка с постигнатите до момента резултати в хода на разпоредената специализирана полицейска операция за санкциониране на рискови водачи и намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

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"За последните 10 дни са проверени 125 000 превозни средства. Съставени са повече от 52 000 документа за нарушения. Водачите, шофирали след употреба на алкохол и наркотици, или отказали да бъдат тествани, са 448", каза Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

Днес е започнал 24 часов „маратон“ по линия на европейска операция за установяване на водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици. За целта е изваден целият ресурс на министерството – всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили. Те са включени със светлинна сигнализация, за да бъдат постоянно видими за гражданите.

Главният комисар напомни, че се намираме на прага на летния сезон и голямото пътуване, а техен основен приоритет е намаляването на пътния травматизъм, броя на жертвите и тежките пътнотранспортни произшествия.

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Към полицейските служители в страната е спуснато указание за ежедневно провеждане на операции и се прилага принципът на нулева толерантност. "По никакъв начин няма да толерираме опасното, агресивното шофиране по пътищата”, обеща главен инспектор Близнаков.

По думите му наказанията за подобен тип нарушения никак не са малки. "Предвидената глоба за нерегламентиран дрифт на пътното платно е в размер на 3000 евро, като нарушителят се лишава от правоуправление за 12 месеца, а моторното превозно средство се спира от движение за срок от 3 месеца", припомни той.