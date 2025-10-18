Войната в Украйна:

"Данчо, карай внимателно!": Думите, които предсказаха смъртта на трима младежи

18 октомври 2025, 20:44 часа 740 прочитания 0 коментара
"Данчо, карай внимателно!": Думите, които предсказаха смъртта на трима младежи

Село Равна гора потъна в траур, след като трима млади мъже – Иван, Петър и Стоян, загинаха на място в жестока катастрофа край Созопол. Колата им – BMW, е буквално разцепена на две след удар в крайпътно дърво. Зад волана е бил техният приятел Данчо, който по чудо оцелява. Часове преди трагедията, майката на едно от момчетата изрича пророческите думи: "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!". 

Какво се случи в нощта на ужаса?

Малко след 22:00 часа в петък вечер, на пътя Бургас-Созопол, в района на разклона за село Атия, настъпва адът. BMW-то, в което пътуват четиримата приятели на по 24 и 25 години, излита от пътя с бясна скорост и се забива странично в дърво. Ударът е бил толкова чудовищен, че колата е разцепена на две части, а части от нея са разпилени в голям радиус.

На място загиват 24-годишният Иван, както и Петър и Стоян, и двамата на 25. И тримата са от село Равна гора. Спасителните екипи, пристигнали на мястото, описват гледката като "касапница".

ОЩЕ: След тежък инцидент с млад шофьор: Караджов иска ДАИ да провери как се е сдобил с книжка 

Шофьорът, който оцеля, и основната версия

Зад волана е бил 25-годишният Данчо, който е настанен в болница в Бургас без опасност за живота. Първоначалният тест с дрегер за алкохол е бил отрицателен, но са взети кръвни проби за алкохол и наркотици, чиито резултати се очакват. Той е задържан за 24 часа, като се очаква мярката му да бъде удължена.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Основната версия, по която работят разследващите, е шофиране с изключително висока и несъобразена скорост. Според първоначалния оглед, по пътя няма следи от спирачен път, което предполага, че шофьорът е изгубил контрол над мощния автомобил на прав участък. Според неофициална информация, километражът на автомобила е заковал на много висока скорост, което потвърждава тази теза.

Пророческите думи и почернените семейства

Най-трагичният елемент в тази история са последните думи на майката на загиналия Петър. Пред камерите тя през сълзи разказа, че малко преди младежите да тръгнат, се е обърнала към шофьора Данчо с молбата да кара внимателно.

Трагедията оставя три почернени семейства и цяло едно село в траур. Случаят за пореден път отваря болезнената тема за войната по пътищата, за безразсъдното шофиране на млади водачи с мощни автомобили и за цената на една грешка, която се плаща с най-скъпото – човешкия живот. Разследването продължава, като се очаква на шофьора да бъдат повдигнати тежки обвинения.

ОЩЕ: Инцидентите не спират: Тежка катастрофа отне живота на трима 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Созопол катастрофа Равна гора
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес