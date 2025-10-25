Очаква се Тръмп да кръсти новата бална зала в Белия дом на... себе си

Според публикации в американски медии, президентът Доналд Тръмп най-вероятно ще кръсти новата бална зала в Белия дом на свое име. "ABC News" съобщи в петък, 24 октомври, че макар името на балната зала да не е обявено официално, висши служители в администрацията на Тръмп вече я наричат "Балната зала на президента Доналд Дж. Тръмп" и това име вероятно ще остане завинаги.

Снимка: Getty Images

Когато главният кореспондент на "ABC News" в Белия дом, Мери Брус, попита президента в дали има предвид някакво име за балната зала, струваща 300 милиона долара, Тръмп отговори с усмивка и каза: "Няма да се занимавам с това сега".

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл предполага, че репортажът на ABC трябва да се приема с резерви, като казва пред "PEOPLE": "Всяко обявление относно името на балната зала ще дойде директно от самия президент Тръмп, а не чрез анонимни и неназовани източници".

Традицията на Тръмп

Снимка: Getty Images

"Бална зала "Президент Доналд Дж. Тръмп" би паснала на традицията на Тръмп да кръщава строителни проекти на свое име: Тръмп Тауър в Манхатън, Тръмп Интернешънъл Хотел и Тауър в Чикаго, голф игрища по целия свят и др. Това би било в съответствие и с неотдавнашните ремонти в Белия дом, които са моделирани по образец на имението на Тръмп Mar-a-Lago във Флорида. Например, президентът преименува новопостроената Розова градина на Белия дом на "Клуб Розова градина в Белия дом", добавяйки атмосфера на ексклузивност към президентската резиденция.

Анонимен източник сподели пред "PEOPLE" през август, че както Доналд, така и първата дама Мелания Тръмп "биха предпочели да бъдат в Палм Бийч“", затова "пренасят Mar-a-Lago във Вашингтон". "Всеки път, когато Мелания и Доналд могат да направят Белия дом да прилича повече на Mar-a-Lago, те го правят", каза източникът. "Те обичат Mar-a-Lago. Не само че е техният дом, но Доналд лично е създал голяма част от сегашния интериор и се гордее, че живее там и го показва на други хора."

Промяна в плановете

Всъщност плановете за балната зала на Белия дом изглеждат почти идентични с балната зала в Mar-a-Lago, която се нарича "Балната зала на Доналд Дж. Тръмп". Тръмп се сблъска с остра реакция по отношение на тази зала, след като снимки и видеоклипове от неочакваното разрушаване на източното крило на Белия дом се разпространиха в интернет. Администрацията на Тръмп беше принудена да се откаже от предишното твърдение на президента, че крилото от епохата на Рузвелт на историческата сграда няма да бъде засегнато от новото строителство.

В сряда, 22 октомври, вестник "The New York Times" съобщи, че е потвърдил пълното разрушаване на източното крило от високопоставен служител, който не е бил упълномощен да говори публично за работата. Вестникът съобщи, че разрушаването трябва да приключи до края на тази седмица, като по-късно разкри, че то включва и съседната градина "Жаклин Кенеди", която е посветена на бившата първа дама след убийството на президента Джон Ф. Кенеди.

На пресконференция на 31 юли Тръмп заяви, че строителството на балната зала "няма да засегне настоящата сграда". "Тя ще бъде близо до нея, но няма да я докосва", обеща тогава 79-годишният президент. "И то напълно зачита съществуващата сграда, на която съм най-голям почитател."

Ако задаваш въпроси, си треторазряден репортер

Снимка: Getty Images

След очевидната промяна в плановете, Тръмп се нахвърли върху репортер от Белия дом, който постави под съмнение прозрачността му по отношение на строителния проект по време на пресконференция в Овалния кабинет на 23 октомври. Той повиши глас, докато отговаряше на Джеф Мейсън от Ройтерс, като каза: "Не съм бил прозрачен? Наистина ли? Показах това на всеки, който искаше да го види. Треторазрядните репортери не го видяха, защото не погледнаха. Вие сте треторазряден репортер, винаги сте бил такъв", продължи Тръмп. "Треторазрядните репортери не погледнаха, но всеки, който попита – тези снимки са били във вестниците, били са навсякъде и, знаете, ние сме много горди от тях. Получили са страхотни отзиви."

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит също отхвърли негативната реакция по повод разрушаването като "фалшиво възмущение". "Макар много президенти да са мечтали за това, всъщност президентът Тръмп е този, който прави нещо по въпроса. И той е главният строител. До голяма степен той беше преизбран, защото е добър в строежа", каза тя пред "Fox News" по-рано тази седмица.