Готви ли се за атака: Тръмп изпрати най-големия самолетоносач край бреговете на Венецуела

Изглежда речта на венецуелския президент Николас Мадуро не впечатли Тръмп – САЩ изпратиха ядрения самолетоносач "Джералд Р. Форд" към бреговете на Венецуела. Най-големият самолетоносач в света е придружен от крайцер, пет разрушителя и около 90 самолета.

Още: Най-големият военен кораб на САЩ пристига на Балканите (СНИМКА)

Официално, ударната група ще „бойкотира трафика на наркотици“, според министъра на отбраната на САЩ. Латиноамериканските медии обаче тълкуват този ход като директен сигнал към режима на Мадуро.

Тръмп обяви сухопътна операция

Припомняме, че рано тази сутрин президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сухопътната операция на американски войски на територията на Венецуела. Целта на операцията е борба с трафика на наркотици. По време на речта си в Белия дом той заяви, че количеството наркотици, които пристигат в САЩ по море, сега е по-малко от 5% от това, което е било преди година.

Още: Тръмп обяви сухопътна операция във Венецуела, притисна Колумбия и Мексико (ВИДЕО)

Тръмп заяви следното: "Не мисля, че обезателно ще искаме обявяване на война (явно визира и действие на Конгреса), просто ще убиваме хора, които внасят наркотици в страната ни. Те ще бъдат мъртви":

Още: Наемни убийци от наркокартели и терористи: Венецуела се подготвя за война с Тръмп

"Имаме Мексиканския залив и има много малко лодки, много, много малко лодки. Честно казано, почти няма рибарски лодки. Не искам да навредя на риболовната индустрия, но се оказа, че е толкова ефективно. Количеството наркотици, идващи по море, сега е около 5% от това, което беше преди година, дори по-малко от 5%", каза той. И добави, че сега наркотиците се внасят по суша. САЩ обаче планират да се заемат и с този въпрос.