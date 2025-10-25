Войната в Украйна:

Нищо ново на Световното по борба - поредни загуби за България

25 октомври 2025, 00:47 часа 372 прочитания 0 коментара

Петър Петров, Сали Салиев и Виктория Бойнова загубиха на Световното първенство по борба до 23 г. в Нови Сад (Сърбия) и отпаднаха рано-рано. Те затвърдиха колебливото представяне на страната ни на планетарния форум, където до момента нямаме значимо постижение. В събота излизат нови четирима състезатели. Сред тях е и двукратният европейски шампион за тази възраст Георги Иванов, който ще се подвизава в категория до 125 килограма.

При 74-килограмовите в свободния стил Петров претърпя поражение от №1 в света при мъжете Йошиносуке Аоияги (Япония) с 0:10 в свободната борба. Съперникът му загуби в полуфиналите и българското участие приключи. В категория до 92 кг Сали Салиев не успя срещу турчина Алперен Токогоз – 0:6 и също отпадна.

При жените последната ни представителка Виктория Бойнова (59 кг) бе спряна от азерката Хюней Курбанова – 1:8. Противничката ѝ загуби на полуфиналите, което спря нашето момиче към репешажите.

В събота излизат 4-тима наши представители. В тежка категория до 125 кг Георги Иванов ще спори с Хакан Буюкчингил (Турция), бронзов медалист от рейтинговия турнир в Монголия този сезон. Иванов е двукратен европейски шампион за тази възраст, но все още няма медал от световно първенство.

Айкан Сеид очаква победителя от двубоя между мексиканец и германец в категория до 79 кг. Калоян Атанасов ще спори с Гога Отинашвили (Грузия), пети на световното до 20 г. този сезон. А в най-лека категория до 57 кг Ивайло Тисов ще излезе срещу молдовеца Йон Булгару, също пети на световното до 20 г. през 2025-а. Срещите започват от 11 часа.

