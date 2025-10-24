Войната в Украйна:

La Stampa: Тръмп и Рюте притискат Италия да купува оръжия за Украйна

24 октомври 2025, 21:20 часа 704 прочитания 0 коментара
Според италианското издание La Stampa, Доналд Тръмп и новият генерален секретар на НАТО Марк Рюте оказват натиск върху италианския премиер Джорджа Мелони да се присъедини към американската програма PURPL — схема, според която страни от НАТО плащат на САЩ за оръжията, дарявани на Украйна.

Според информацията, първоначално Мелони отказала да участва, позовавайки се на икономически трудности и негативно обществено мнение в Италия. Но, както пише вестникът, „по-късно нещо се промени“: Тръмп лично я призова да „направи усилие“, докато Рюте настоява, че PURPL е от съществено значение за обединяването на Алианса и увеличаването на доставките на оръжия за Киев.

Зеленски също се е опитал да убеди Мелони да подкрепи програмата. Според източници, обаче, тя все още не е взела окончателно решение, като е отговорила че „размишлява“ над въпроса. Мелони се опасява от вътрешнополитически отпор – припомняме, че нейните коалиционни партньори от партията Лига вече я обвиниха, че „търгува здравеопазването за оръжия“.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Италия Марк Рюте военна помощ война Украйна Джорджа Мелони PURL
