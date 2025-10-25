За поредна година: Остров Рождество почервеня от милиони мигриращи раци (ВИДЕО)

Остров Рождество почервеня за поредна година. Причина за това са мигриращите милиони червени раци, които тръгнаха от центъра на острова за ежегодното си миграционно пътуване край бреговете на Западна Австралия. С население от над 100 милиона, раците са уникални за острова — голяма част от който е обявен за национален парк — и са защитени от австралийското законодателство.

Миграцията, която обикновено продължава дни, води раците от острова край бреговете на Западна Австралия до океана, където се чифтосват. Женските след това остават в дупки близо до океана, за да измътят яйцата си, а мъжките се връщат във вътрешността. Всяка женска може да снесе до 100 000 яйца, които ще положи в океана.

Коледният и Кокосовите острови са част от Австралия. Всяка година местното население се подготвя за есенното пътешествие на червените раци. То е по време на дъждовния сезон, през октомври и ноември. Тогава червените раци се отправят към брега на океана. Пътешествието им продължава една седмица. По пътя си те преминават през градове и големи улици. Всички местни хора са подготвени за това. Те изграждат предварително мостове, по които раците минават над най-оживените магистрали. даже и автомобилите променят движението си, за да не пречат на хода им.

