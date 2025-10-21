„Детска престъпност“ към СДВР с подробности за профила на убиеца в мола

Главен инспектор Стефан Попов, началник на отдел „Детска престъпност“ към СДВР даде подробности за профила на убиеца в столичен мол. Попов обясни, че двете момчета са се познавали и между тях е имало предишен конфликт. Като цяло са имали отношения и във фаталната вечер двете момчета са се засекли още преди да влязат в мола. Впоследствие са влезли в мола и отново са се засекли вътре в сградата. За няколко минути впоследствие фаталният инцидент се е случил много бързо с вербална и физическа агресия, поясни Попов пред bTV.

Причините за убийството са ясни

Той точни, че причините за убийството са ясни, но не ги назова с аргумент „да не навлиза в досъдебното производство“. Задържаният за убийството в мола има кражби и грабежи. „В нашето полезрение влиза през 2022 година, като оттогава досега има няколко кражби и няколко грабежа“, поясни Стефан Попов.

Ваня Цонкова също от отдел „Детска престъпност“ към СДВР добави, че задържаният за убийството е водил скитнически начин на живот. Родителите на момчето често са сменяли квартирите и трудно се установявала връзка с тях. „Става въпрос за многодетно семейство, а бащата работи по строителството без договор или каквото друго намери. Причините за агресията са в резултат на средата, в която живее детето. Родителите са го неглижирали, скитал е. Хващан е и в Червен бряг. Не могат да се наложат и адекватни възпитателни мерки“, обясни Цонкова. От няколко месеца задържаният за убийството е бил в детска педагогическа стая и в столичния квартал „Христо Ботев“.

Според нея в случая на детето никой не е забелязал какво прави той е бил оставен сам да се гледа. Инспекторите от детската педагогическа стая са давали отчет за състоянието на детето, но не са били в добър синхрон с родителите на момчето.

