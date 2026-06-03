Дошла пияна пред районното, обиждала и блъскала: Жена е задържана за хулиганство

Шуменка на 38 години е задържана в полицейския арест за грубо нарушаване на обществения ред, съпротива на полицейски служител и отправени обиди. Това съобщават от ОДМВР-Шумен.

В ранните сутрешни часове на 2 юни е приет сигнал за скандал в жилище в Шумен с последвало сбиване. При отработване на сигнала от полицейски екип са задържани трима мъже – един на 41години, другите двама на по 38.

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На място била и 38-годишна жена от Шумен във видимо нетрезво състояние. Малко след това пристигнала пред районното управление и започнала да отправя обиди към полицейски служител.

Надлежно била предупредена, след което проявила агресия, изблъскала униформен и оказала съпротива. Задържана е. За извършено престъпление по чл. 325 ал. 2 от НК е образувано досъдебно производство.

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