Дошъл като турист: "Гранична полиция" с подробности за задържания руснак

Задържаният руски гражданин в България, издирван от Интерпол, дошъл в страната ни като турист. Това стана ясно от думите на главен инспектор Здравко Самуилов, началник на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Аероагра София" след като световни медии съобщиха, че българските служби са задържали руският собственик на товарен кораб, натоварен с амониев нитрат, който беше в центъра на огромната експлозия в пристанището на Бейрут през 2020 г. Че той е арестуван в България, съобщиха в понеделник ливански съдебни служители, предаде „Асошиейтед Прес“.

Става въпрос за Игор Гречушкин, който освен руско гражданство има и кипърско, като той е издирван по искане на Ливан.

От думите на главен инспектор Самуилов стана ясно, че въпросният мъж е задържан на 5 септември. Пристигнал е с полет Пафос, Кипър, но при извършване на гранична проверка е установено, че 48-годишният, е издриван от Интерпол с червена бюлетина.

"След като самоличността на лицето е потвърдена, лицето е задържано. Информацията е предоставена на колегите от дирекция "Международно, оперативно сътрудничество" и следвайки законовите процедури, са уведомили ВКП, в резултат на което на 6 септмеври лицето е преместено в следствения арест на "Г. М. Димитров", каза главен инспектор Самуилов.

Задържаният не е оказал съпротива, но е поискал да се чуе с адвокат и след като е разговарял с такъв, е съдействал на българските служби.

В багажа му също така не е имало нищо притеснително.

Взирвът в Бейрут

Арестът на Игор Гречушкин идва близо пет години, след като ливански разследващ съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за арест на него и капитана на кораба Борис Прокошев, също руски гражданин.

Експлозията на 4 август 2020 г. уби най-малко 218 души и рани над 6000 други. Мощният взрив на пристанището в Бейрут причини срутване на част от сградите в града, а половината от тях бяха повредени.

Йорданската сеизмологична обсерватория установи, че мощта на експлозията в Бейрут се равнява на земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер.