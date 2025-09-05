Държавата с нови действия, за да стане границата с Турция "модерен пример за ефективна охрана" (СНИМКИ)

Министър-председателят Росен Желязков откри нова сензорна линия на държавната граница с Турция в района на с. Крайново, изградена по проекта „Разширяване обхвата на интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница – етап 4“. Линията е част от цялостната програма на Министерството на вътрешните работи за изграждане на сензорни линии, стационарни постове и мобилни системи за наблюдение - с цел по-ефективна охрана на външната граница на Европейския съюз.

Премиерът: Това е границата между останалия свят и ЕС

„Поредното технологично въведение и съоръжение става част от цялостната система за опазване на европейската граница. Това не е просто границата между България и Турция, това е границата между останалия свят и Европейския съюз. Граничните полицаи са онези достойни жени и мъже, които неуморно, без работно време, без гарантирана почивка, понякога и без отпуск, правят необходимото, за да живеят спокойно българите и европейците", заяви премиерът, цитиран от правителствената пресслужба днес, 5 септември.

Снимка: Министерски съвет

Даниел Митов: Където свършва пътят на каналджиите, започва дежурството на българския граничар

„Там, където свършва пътят на каналджиите, там започва дежурството на българския граничен полицай. Благодарим ви за отдадеността! Благодарим ви за великолепните резултати!“, заяви от своя страна министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Той изтъкна ключовата роля на граничните полицаи в опазването на най-натоварената граница на Европейския съюз. „Вашата работа не просто ни пази от хаоса на нелегалната миграция, но и ни пази от едно от най-тежките престъпления в днешно време – трафика на хора“, каза Митов. Министърът увери, че ръководството на МВР ще продължи да се грижи за служителите си както кадрово, така и технологично.

План за границата с Турция - модерен пример за охрана

До края на година българо-турската граница ще се превърне в модерен пример за ефективна охрана и иновации, отбеляза комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ в МВР. Той подчерта, че границата с Турция ще бъде оборудвана с пълния спектър от необходими компоненти - както технически, така и инженерни решения.

Снимка: Министерски съвет

Комисар Златанов добави, че паркът от новозакупените автомобили на "Гранична полиция" вече надхвърля 500.

В началото на юни министърът на вътрешните работи Даниел Митов, заедно с австрийския министър Герхард Карнер, откри 23-та сензорна линия в района на с. Голям Дервент. Днес се въвежда в експлоатация по-сложен участък край Болярово със 101 термокамери по 5 км от граничната линия.

До края на септември се очаква откриването на още две линии – СЛ33 със 106 камери и СЛ21 със 101 камери, а до края на годината правителството планира изграждането на още шест нови сензорни линии.

