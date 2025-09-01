Войната в Украйна:

Дърветата горят от горе до долу: Още гасят пожара в Горно Осеново

01 септември 2025, 09:32 часа 524 прочитания 0 коментара
Дърветата горят от горе до долу: Още гасят пожара в Горно Осеново

Пожарът над село Горно Осеново все още не е напълно овладян, тъй като има дървета, които продължават да горят, съобщи за БТА кметът на Долно Осеново Алекси Крънчов.  Вчера беше невъзможно да се локализира – дърветата горяха от долу до горе, обясни той и добави, че и днес на терен помагат пожарникари, горски служители и доброволци. По думите му вчера екипите са се прибрали късно, тъй като с настъпването на тъмнината работата на място е станала невъзможна.

Според кмета не е необходимо да се включват твърде много доброволци, тъй като теренът е изключително стръмен и труднодостъпен. „Надяваме се на дъжд“, коментира Алекси Крънчов. 

Вчера формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия от Трети механизиран батальон – Благоевград участва в дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново. 

 

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожарникари горски пожар информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес