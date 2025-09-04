Войната в Украйна:

Един на 15 и трима на 19 години: Задържаха четирима за побоя над шефа на полицията в Русе

04 септември 2025, 19:50 часа 1349 прочитания 0 коментара
Четирима души са задържани за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Това съобщиха на брифинг в крайдунавския град, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията. Един от задържаните е непълнолетен - на 15 години, другите са на 19. И четиримата нямат криминални прояви и не са влизали в полезрението на полицията.

Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв - необходимата група е А положителна.

Всяко подобно посегателство ще бъде преследвано с цялата строгост на закона, заяви Даниел Митов. "Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай - не кой да е. Това посегателство не просто срещу един човек, а срещу институцията, призвана да гарантира върховенството на закона. Сега и за в бъдеще всяко едно подобно намерение ще бъде преследвано по най-строгите норми. Искам да благодаря за бързата реакция на МВР-Русе, на прокуратурата, на местната власт, областната управа и на първо място - на медицинския екип", каза той и уточни, че ще бъдат искани най-тежките възможни наказания.

"Доколкото разбрах един от нападателите е заявил, че не го интересува кого е нападнал. През усилията на всички институции се надявам оттук нататък само това да го интересува и личното му пространство да е много стеснено. Посегателството срещу институциите на България - всеки един полицай представлява държавата - ще се преследва много тежко. Дотук стигаме заради ерозията на български институции в последните години", каза той.

Побоят

Шефът на полицията беше пребит тази нощ. Старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.

По информация на БНТ нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.

Елин Димитров
