Мъж загина след удар в дърво край Долна Баня. Около 15.15 часа вчера в ОДМВР-София постъпил сигнал за пътен инцидент на пътя от с. Гуцал към Долна баня. На място е установено, че лек автомобил се е ударил в крайпътно дърво, след което се е обърнал по таван. Още: Шофьор загина при челен удар с камион на пътя Хасково - Пловдив

Смъртта на водача е констатирана от екип на спешна помощ. По случая е образувано досъдебно производство. Още: "Пътниците от автобуса не са можели да излязат": Двама са загинали и двама в болница след катастрофата край Масларево