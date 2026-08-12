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Пожарът в Пазарджишко е разбит на локални огнища

12 август 2026, 11:06 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: РД ПБЗН - Пловдив
Пожарът в Пазарджишко е разбит на локални огнища

Пожарът край селата Виноградец и Карабунар е локализиран, съобщиха от пожарната, цитирани от Нова телевизия. През цялата нощ екипи на пожарната, в това число от Пловдив и София, бяха в зоната на пожара. Още: Огромен пожар изпепели над 500 декара в Пловдивско (СНИМКИ)

Тежка техника от „Асарел Медет” прокара просеки за ограничаване на разпространението. Включиха и доброволци от Националния отряд за реакции при бедствия. Към момента на място има 10 противпожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Още: Военен хеликоптер помага в гасенето на огромен пожар край Тополовград

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Пожарникари гасене локализиране пожар
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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