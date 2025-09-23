Гори защитена местност край Дунав

Борбата с огъня в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ продължава и тази сутрин. Пламъците обхващат над 500 декара в защитената местност на брега на река Дунав, между градовете Русе и Силистра. Припомняме, че пожарът пламна вчера.

Работата на екипите е допълнително затруднена от гъста мъгла, която е паднала над района и силно ограничава видимостта. Пламъците застрашават уникално биоразнообразие, включително една от най-големите колонии на къдроглави пеликани в Европа.

Едрите диви животни са в безопасност, рискът е за по-дребните. В "Калимок-Бръшлен" се намира голяма колония пеликани. За птиците няма риск – те в момента са се изтеглили към река Дунав, съобщиха снощи от природозащитната организация, която наблюдава колонията и се грижи за тях.

Нова телевизия, цитирана от БГНЕС, обобщава тази сутрин, че пожарът гори предимно в тръстика и блата, което прави терена изключително труднодостъпен за техника. Налага се пожарните автомобили периодично да напускат района, за да презареждат с вода, преди да се върнат отново на линия.

Основната цел на екипите е да не се допусне огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора или населените места.

Най-близкото село - Нова Черна, се намира на по-малко от 2 километра.

Във връзка с палежа има задържано лице, обяви по БНР кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

