Горила стари вещи и станал пожар: Задържаха 56-годишна жена

19 септември 2025, 11:20 часа 380 прочитания 0 коментара
Горила стари вещи и станал пожар: Задържаха 56-годишна жена

Жена на 56 години е задържана за срок до 24 часа във връзка с пожар, който горя вчера в старозагорското село Дълбоки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам допълват, че в хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че пожарът е възникнал в двор в селото, собственост и обитаван от 56-годишната задържана. По обяд тя е запалила в двора си стари, ненужни вещи с цел почистване на имота си.

Поради силния вятър огънят е обхванал околните сухи треви и храсти и се е разпространил на площ около 250 дка извън селото, която е обработваема и необработваема земя. Изгоряла е и кирпичена постройка, собствеността на която е в процес на изясняване.

БТА припомня, че сигнал за пожарът е получен вчера малко след 14:00 часа. На място работиха четири екипа огнеборци.

По случая е образувано досъдебно производство.

Общо 109 пожара са потушени в страната през последното денонощие, двама души са пострадали.

