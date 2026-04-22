Властта свърза продажбата на имоти от кабинета "Желязков" с Вълка и потъващите милиони от ББР (ВИДЕО)

Финансовият министър в служебното правителство на Андрей Гюров - Георги Клисурски - потвърди обявеното по-рано от премиера решение на Министерски съвет, че в държавния бюджет се връщат 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие (ББР), които представляват неусвоен капитал от финансовата институция. Освен това министърът на земеделието и храните Иван Христанов направи връзка между спорните заеми, отпускани от ББР през годините, и продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост, определени от предходната редовна власт - правителството на Росен Желязков.

По-рано днес, 22 април, Андрей Гюров нарече ББР "банката касичка" на модела "Борисов - Пеевски".

Служебният кабинет предлага 1,4 млрд. евро от ББР да се ползват за Плана за възстановяване

"През 2025 г. кабинетът „Желязков“ увеличава капитала на ББР с близо 2 милиарда евро. Към днешна дата – 8 месеца по-късно – от тях ББР е заявила и е усвоила 600 милиона евро. Останалите 1,4 млрд. остават неусвоени и заключени във фискалния резерв – нито ББР ги ползва, нито държавата може да има достъп до този ресурс. За тези 8 месеца банката не заявява как може да използва тези 1,4 милиарда евро за изпълнение на своята стратегия и за развитие на българската икономика", каза Клисурски.

Правителството обаче има идеи как – затова ще ги върне в държавния бюджет. "Ще могат да се използват за абсолютно всичи разплащания в страната", каза финансовият министър.

"Една много добра полза за тези средства би била префинансирането на инвестициите, които трябва да направи българската държава по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). До август трябва да завършим всички инвестиции по ПВУ, които са около 4 милиарда евро. Последното плащане ще го получим в края на годината, а четвъртото плащане го очакваме към края на юни месец. Българската държава трябва да направи инвестициите със собствен ресурс, преди да си получим плащанията от Европа. Този ресурс (от ББР - бел. ред.) може да се ползва и за антикризисни мерки, пенсии и дори заплати. Така средствата на българските данъкоплатци ще могат реално да работят за тях", каза Клисурски.

Служебният кабинет уточни, че тези 1,4 милиарда евро ще бъдат изразходвани от следващата редовна власт.

Иван Христанов разкри покупка на неизползвана хижа от фирма, свързана с Гайтански

Иван Христанов пък заяви: "Много пъти сме си задавали въпроса къде отиват парите на ББР и защо кабинетът „Желязков“ трябваше да продава над 5000 имота с отпаднала необходимост. Миналата седмица, мисля, намерихме един от отговорите".

Той припомни, че през миналите години "неведнъж експозиции на ББР бяха свързани с олигарси – конкретни лица от ъндърграунда, които ползваха огромен ресурс, след което той беше услужливо и непрозрачно отписван в загуба на българските граждани и на България, на обществото": Как ББР е давала огромни кредити без обезпечение?

При проверка на един от имотите на Министерството на земеделието миналата седмица – хижа „Ведра“, която е в подножието на ски писта „Лалето“ и е обявена за продан, се установява, че е "превърната в бардак", каза Христанов. И допълни: "20 стаи, отделно 6 апартамента, които вместо да бъдат прехвърлени на МОН или на Министерството на туризма, да бъдат използвани за деца, за зелени училища, са дадени под наем, след което – миналата година – хижата е пусната за продажба". Според него тази фаза ще може да се обърне и имотът ще може да се върне на държавата - предстоят разговори с Министерството на образованието, за да бъде хижата прехвърлена от МзХ към МОН.

"Разследващи медии разкриха, че фирмата зад продавача (вероятно има предвид купувача - бел. ред.) е свързана с лице, ноторно известно под прякора Вълка. И тук е връзката с ББР. Не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица. Самата хижа е оценена на 1 милион лева, което е подигравка за държавата и за българите, за да бъде дадена на един човек", заяви земеделският министър, без да посочва конкретни данни. Той не спомена и името на фирмата.

Вълка е прякорът на бизнесмена Румен Гайтански. Той е обвинен като подбудител на присвояване на заем от 148,5 млн. лева от Българската банка за развитие (ББР). Гайтански беше арестуван по време на разцеплението в ДПС между почетния председател Ахмед Доган и санкционирания за корупция по "Магнитски" Делян Пеевски.

По случая са обвиняеми също бившият изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев и Иван Георгиев, който е представител на свързваната с Гайтански фирма „Роудуей кънстракшън“. Обвиненията срещу тримата са свързани със заема от близо 150 млн. лева, отдаден от ББР на „Роудуей кънстракшън“ през 2019 г. Банката отчита почти пълна загуба по този кредит. Според прокуратурата част от парите от заема са използвани за изплащане на дивиденти на Гайтански в размер 46 млн. лева. Бизнесменът сега е на свобода - през октомври 2024 г. Софийският градски съд освободи Гайтански под парична гаранция от 250 000 лева заради влошено здравословно състояние.

Мавродиев е привлечен като извършител на длъжностно присвояване, а Гайтански и Георгиев са обвиняеми в качеството на съучастници - съответно подбудител и помагач.

"Министерството на земеделието някак си не желае тази хижа. Ако тя е нежелана и икономически неизгодна, защо някой друг би искал да я купи?", пита Христанов.

Той даде примери с отпадането на необходимостта не само за този имот, но и за други - например в Копривщица: "Разкошен имот, продаден на безценица за 100 000 евро. Реалната му стойност е поне тройно по-голяма".

"Отговорните лица са вече отстранени от работа. Прокуратурата ще бъде сезирана до края на седмицата да направи проверка по целесъобразност на всички сделки, както и на разходването на държавен ресурс", заяви Христанов.

