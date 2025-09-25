Инцидент временно спря линия на метрото в София

Инцидент в метрото е прекъснал временно влаковете от НДК до Централна гара, съобщиха от "Метрополитен". Инцидентът е станал в 15:47 ч. В този час е прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ поради инцидент с пътник.

По първоначална информация на МВР пътникът се е озовал на релсите. Дали е бутнат, паднал или скочил, тепърва се изяснява, научи Actualno.com.

На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“. В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци: линия 1: „Обеля“ – „Централна гара“, линия 2: „НДК“ – „Витоша“.

Движението по Линия 2 на столичното метро бе възстановено в 16.55 ч. след временноното прекъсване. Метрото вече се движи по обичайното си разписание, допълниха от "Метрополитен" малко по-късно.