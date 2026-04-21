Издирват хора, контактни със заразените с антракс животни

21 април 2026, 15:19 часа 307 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Издирват хора, контактни със заразените с антракс животни

Действия по засилен контрол над животновъдни ферми и извозване на живи животни са в ход на територията на ОДМВР-Разград, съобщиха от полицията в града.

По разпореждане на директора старши комисар Петър Ванев полицейски екипи съвместно с представители на ОДБХ извършват проверки, след като в Силистренска област бе установено огнище на антракс.

Случаят е особено опасен заради забавянето на диагностиката и лечението, както и поради факта, че са били преработвани животни в тежко състояние или смърт. В момента се издирват всички контактни лица, имали досег със заразените животни.

В хода на проверките е констатирано, че взети нелегално от обекта животни са транспортирани към Разградска област с цел преработка и продажба.

С полиция е установено лице в Исперихско, което има незаконна кланица. Поета е 24-часова охрана на кланицата, която е запечатана до излизане на резултата от пробите.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
