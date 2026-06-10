ВСС решава кой временно ще оглави Националното следствие

Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Този въпрос отново е на дневен ред в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Точката беше отложена от миналата седмица. Причината е, че двамата заместник-директори – Ивелина Христова и Илиян Танчев, не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство на следствието. Още: Промяна в корена, но и "нов Сарафов": Готвената съдебна реформа в управлението на Румен Радев

Освен това кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да реши дали да предложи кандидат за временен директор. Стефанова има такова правомощие, тъй като шефът на Националното следствие е и заместник-главен прокурор по разследването.

ВСС прие оставката на Сарафов. Ще получи ли 20 заплати?

Снимка: БГНЕС

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и го върна на длъжност редови следовател. Решението беше подкрепено с осем гласа "за". След гласуването Огнян Дамянов, цитиран от "24 часа", обясни, че Сарафов няма да получи обезщетение в размер на 20 заплати, тъй като остава в съдебната система и не я напуска.

По-рано самият Борислав Сарафов изпрати позиция до медиите, в която посочи, че след дълги години на ръководни постове е решил да се оттегли от административната работа.

"Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл", заяви Сарафов.

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