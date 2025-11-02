Войната в Украйна:

Камион изгоря в Прохода на Републиката, огънят достигна и до борова гора

02 ноември 2025, 21:05 часа 495 прочитания 0 коментара
Тежкотоварен автомобил се запали в движение в Прохода на Републиката малко след 12:00 часа. Инцидентът е станал в северната част на прохода. На мястото незабавно са били изпратени два екипа на пожарната. При пристигането си екипите са установили, че камионът гори интензивно. Пламъците от запаления автомобил са се прехвърлили в сухи треви и храсти край пътя, обхващайки и близката борова гора. Благодарение на бързите действия на пожарникарите, разрастването на горския пожар е било бързо овладяно и предотвратено.

Огънят по камиона също е потушен. При инцидента кабината на превозното средство е изгоряла напълно, унищожена е и част от превозвания товар. Към момента няма данни за пострадали при инцидента. Движението в прохода е затруднено, докато текат огледи и разчистване на пътното платно.

Елин Димитров
