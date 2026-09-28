"Лъжи и манипулации": Семейство Макулеви отхвърли официалната версия за трагедията, поиска ексхумация

Манипулации, липса на професионализъм и публично огласяване на недопустими интимни подробности. Това се казва в официална позиция на Яни Макулев, бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпер под връх Околчица заедно с Николай Златков и Ивайло Калушев, публикувана във Facebook. След месеци на мълчание и надежда за обективно разследване, позицията на семейството – съгласувана и с близките на останалите загинали, категорично отхвърля изнесените от прокуратурата данни като обективно установена истина и обвинява разследващите в създаване на неверни версии.

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Близките са дълбоко наранени от начина, по който на брифинга са били коментирани лични детайли, касаещи тяхното починало дете, лишавайки го от възможност за защита, като подчертават, че голяма част от оповестената информация директно противоречи на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите.

Основни противоречия и съмнения

Сред основните противоречия е времето на смъртта, тъй като докато първоначалната и тройната съдебно-медицинска експертиза посочват срок от 24 до 48 часа преди намирането на телата, на брифинга бе заявено времеви период от 5 до 7 денонощия.

Въпреки осемте месеца работа, разследващите все още говорят с вероятности за това кой е произвел фаталния изстрел, а семейството изразява недоумение и от твърденията за липса на следи от упойващи вещества, както и от появата на нови медицински описания, каквито липсват в официалните експертизи и разпити на поемните лица. Поради сериозните разминавания и съмнения в качеството на събраните материали, близките ще настояват за разпит на всички присъствали на аутопсиите лица, както и за ексхумация с цел повторно изследване за остатъчен ДНК материал.

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Семейството отбелязва още, че твърденията на прокуратурата за уважени искания не отговарят на истината, тъй като едва под 5% от тях са взети предвид. Близките акцентират върху редица неизяснени въпроси като гилзите извън кемпера, следите от забърсване по външната врата, както и нелогичните заключения в психологичната експертиза.

Във връзка с публично огласените твърдения, засягащи по-големия им син, Макулеви категорично заявяват, че ще търсят правата си по съдебен път, настоявайки за пълна прозрачност, нови разпити на ключови свидетели и преосмисляне на действията на институциите, които според тях нанасят допълнителни страдания.