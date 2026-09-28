Мандатът свършва, делото остава: Съдът няма да успее да се произнесе за избора на Терзиев и Григорова

До края на мандата на кмета на София Васил Терзиев остава още година, а съдът няма да успее да се произнесе по жалбата на конкурентката му Ваня Григорова срещу избора му. В момента делото за втори път виси пред Административен съд - София-град (АССГ). Миналия февруари, след тримесечен размисъл, Върховният административен съд заплете сериозно казуса, като отмени решението на административния съд в София от юли 2024 г., с което вотът в столицата бе обявен за редовен и законен.

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Върховният съд нареди да има ново дело, което да се гледа от друг състав на АССГ. И така топката отново се върна на първата инстанция, която и до днес не може да се произнесе. Сериозно забавяне имаше, защото експертите, назначени по делото, един след друг си правиха отвод. Когато експертизата вече беше готова, защитата на Терзиев поиска отговори на три допълнителни въпроса. Така последва ново отлагане, пише в. "Сега".

Следващото заседание по делото е насрочено за 21 октомври.

Как се стогна до делото?

Изборът на Терзиев беше оспорен от Григорова в качеството ѝ на кандидат за кмет на Столична община, издигната от "БСП за България", и на председателя на коалицията Иван Таков. След като загубиха на първа инстанция, те "вдигнаха" казуса във ВАС, който прие, че АССГ не е обсъдил по същество нарушения, които е констатирал, "и тяхното значение и влияние по отношения на гарантирането на достоверността и надеждността на машинното гласуване, в т.ч. и на разпечатаните машинни разписки/бюлетини".

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Експертизата на поисканото от Ваня Григорова преброяване на гласовете при първото гледане в АССГ доказа преднина на Терзиев от над 5000 гласа, като експертите установиха още повече гласове в негова полза, коментираха от ПП след решението на ВАС. "Отказът да се реши по същество делото при ясни доказателства за нас е отказ от правосъдие и опит да се държи кметът на София в състояние на несигурност", обявиха те.

Когато АССГ се произнесе за втори по делото, решението му пак няма да е окончателно и ще може да се оспори пред Върховния административен съд. Затова дори да приемем, че през октомври казусът ще бъде обявен за решаване от съдия Мария Ситнилска и тя се произнесе до края на годината, е малко вероятно да има окончателно решение до октомври догодина, тъй като заради натовареността си ВАС не насрочва делата в кратки срокове.