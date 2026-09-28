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"Линейката е била просто такси": Николай Попов с шокиращи разкрития от експертизата за смъртта на Сияна

28 септември 2026, 8:10 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
"Линейката е била просто такси": Николай Попов с шокиращи разкрития от експертизата за смъртта на Сияна

На Сияна не е оказана никаква спешна помощ. Зададохме въпроси към медицински експерт, дали е оказана такава помощ и дали е било могло да бъде спасена. Отговорите потвърдиха всички мои съмнения и всичко, което аз зная до този момент. Това каза Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа край Телиш Сияна, в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че след като се подава сигнал до тел. 112, случаят не е бил преценен като достатъчно тежък и класифициран като А1 - силно животозастрашаващ.

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„Поради тази причина има различно време за пристигане на линейката. Може би половин час детето ми е умирало, кръвта й е изтичала на пътя. По стечение на обстоятелствата е спрял лекар, на който много благодаря, който се е опитал да окаже първа помощ до пристигане на линейката и той се е справил много по-добре, отколкото самият екип на спешна медицинска помощ“, сподели той.

Почерненият баща обясни, че по стандарт линейката и спешния екип трябва да дойдат за няколко минути, ако е най-страшно. „Линейката е дошла късно, защото просто не е могла по-рано или защото е знаела, че няма за какво да бърза. Дали даден случай е спешен го преценява екипът, който отговаря на спешния телефон. Колко време е изгубено заради тази грешна преценка? Може би около 20-30 минути, които са фатални в този случай. И Сияна по този начин е лишена от спешна медицинска помощ с хеликоптер. Тя можеше да бъде закарана в София, където има чудесна детска реанимация и можеше да бъде спасен животът ѝ“, заяви Попов.

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Той обясни и че съдебно-медицинската експертиза е показала, че не са предприети абсолютно никакви действия. По думите ми Сияна е оставена да умира. „Дори не е поставена в правилно положение да легне в линейката настрани. Сложена е да легне буквално хоризонтално, като тя се задушава от собствената си кръв. Не е интубирана, не й е прелята кръв и кръвни препарати. Тоест това е едно такси, което е взело детето ми и го е закарано в болница, където е починало“, каза той.

Експертизата е установила и че в линейката не е имало марли. „Даже не са се опитали да изтрият кръвта с марли. Явно не са имали, не са искали да ги ползват. Те са решили, че това дете е мъртво“, заяви Попов.

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Спешна помощ катастрофа Сияна Николай Попов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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