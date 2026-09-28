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МВР има данни и за други организации, практикуващи ритуали с психоактивни вещества

28 септември 2026, 10:29 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: maximiliano estevez / Pixabay
МВР има данни и за други организации, практикуващи ритуали с психоактивни вещества

Има информация и за други групи, които извършват дейност на територията на България, сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод разбитата група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и обвинен е испански гражданин.

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Демерджиев отказа да разкрие подробности за конкретната операция на ДАНС, но потвърди, че вниманието на службите не е насочено единствено към групата, за която вече е станало публично известно. „Подробности не могат да се дават, но има и други такива групи. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно“, заяви министърът.

По думите му институциите работят и по други подобни случаи. „Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация на тяхната дейност“, допълни вътрешният министър.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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